أطفال يعثرون على جثة ممرضة داخل حديقة بلندن.. صور

اكتشف عدد من الأطفال جثة ممرضة بحديقة جنوب لندن، بالقرب من المكان الذي اختفت فيه قبل أسبوعين.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تم اكتشف جثة الممرضة البريطانية "بيترا سرنكوفا"، في حديقة برونزويك بارك، جنوب شرق لندن، حيث أقدمت الشرطة على غلق الحديقة بعد وصولها إلى مكان الجريمة.

مكان الحادث

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول الحديقة خلال تحقيقها في مكان الحادث، وأبلغت أهل الضحية بوفاتها بعد التأكد من هوية جثتها، ولا تزال ملابسات قتلها غامضة.

ويعتقد أن الممرضة غادرت مستشفى إيفلينا لندن للأطفال في الساعة 7.45 مساءً يوم 28 نوفمبر، مرتديًا معطفًا أخضر وحقيبة ظهر حمراء في ذلك الوقت.

الضحية

وأنها اتجهت إلى حافلة جديدة تتجه نحو عنوان منزلها في كامبرويل، حيث شوهدت آخر مرة في الساعة 8:22 مساءً.

قالت سيلدا كايام، 36 عامًا، الساكنة بالقرب من مكان الحادث، إن أطفال صديقتها هم من اكتشفوا جثة في الحديقة هذا الصباح.

وأضافت أن هذا الحادث الغامض يشعرها بالخوف وعدم الأمان وأنه أمر صادم للأطفال الذين عثروا على تلك الجثة.