عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أطفال يعثرون على جثة ممرضة داخل حديقة بلندن.. صور

العثور على جثة ممرضة
العثور على جثة ممرضة بلندن

اكتشف عدد من الأطفال جثة ممرضة بحديقة جنوب لندن، بالقرب من المكان الذي اختفت فيه قبل أسبوعين.

 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تم اكتشف جثة الممرضة البريطانية "بيترا سرنكوفا"، في حديقة برونزويك بارك، جنوب شرق لندن، حيث أقدمت الشرطة على غلق الحديقة بعد وصولها إلى مكان الجريمة.

مكان الحادث

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول الحديقة خلال تحقيقها في مكان الحادث، وأبلغت أهل الضحية بوفاتها بعد التأكد من هوية جثتها، ولا تزال ملابسات قتلها غامضة.

 

ويعتقد أن الممرضة غادرت مستشفى إيفلينا لندن للأطفال في الساعة 7.45 مساءً يوم 28 نوفمبر، مرتديًا معطفًا أخضر وحقيبة ظهر حمراء في ذلك الوقت.

الضحية

وأنها اتجهت إلى حافلة جديدة تتجه نحو عنوان منزلها في كامبرويل، حيث شوهدت آخر مرة في الساعة 8:22 مساءً.

 

قالت سيلدا كايام، 36 عامًا، الساكنة بالقرب من مكان الحادث، إن أطفال صديقتها هم من اكتشفوا جثة في الحديقة هذا الصباح.

 

وأضافت أن هذا الحادث الغامض يشعرها بالخوف وعدم الأمان وأنه أمر صادم للأطفال الذين عثروا على تلك الجثة.

موضوعات متعلقة

هلكوت زاهير ملحن آخر أغنياتها: سعاد حسني رفضت أموال أثرياء عرب.. ولهذا السبب تزوجت عبد الحليم

يوتيوبر يكتشف سيارة غارقة من 21 عاما وداخلها رفات بشرية.. فيديو

بيع نظارة المناضل غاندي بـ10 آلاف جنيه إسترليني

تصنيع أكبر كعكة من الحشيش في العالم| صور

رئيسة وزراء فنلندا تعتذر بعد ظهورها بملهى ليلي لهذا السبب| صور

دراسة : لقاح فايزر يحمي من متحور أوميكرون حال تعاطي جرعة ثالثة

شاهد |لقطات جديدة من حادث مصرع قائد الجيش الهندي وعائلته بعد سقوط طائرته

اكتشاف بقايا عبد صُلب في العهد الروماني| صور

ترشيحاتنا

قادرون باختلاف| وزير الشباب والرياضة يكرم مصطفى شعبان

100جنيه رسم مغادرة مصر.. خطة النواب تقر تعديلات جديدة بقانون ضريبة الدمغة

رئيس وزراء بريطانيا يحذر من موجة تضرب البلاد بسبب متحور أوميكرون

طبيب: متوقع أن تصبح سلالة أوميكرون المهيمنة بحلول يناير

السفارة الألمانية بمصر تسحب فيلم Die Blechtrommel من مهرجان كولومبي بسبب 13 دقيقة مثيرة للجدل

الفنانة شريفة ماهر تكشف تفاصيل أزمتها مع أبنائها: أخدوا ممتلكاتي وضربوني وشتموني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

حظر الأفراح وتقديم الشيشة بسبب كورونا.. وعقوبات رادعة للمخالفين

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

موجة أمطار جديدة ونشاط رياح.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم أستطع تدخين سيجارة.. اعترافات هدى شعراوي عن حياتها الزوجية

بعد حلاقة شعرها زيرو.. كيف قيم الطب النفسي حالة شيرين عبد الوهاب؟

مقابل مليار جنيه.. شاهد.. ملياردير ياباني يحلق في الفضاء كالريشة|صور

نوستالجيا| ثعابين راقصة وحيل تسحر أعين الناس.. أسرار جراب «الحاوي» زمان

فيديو

حملات تنظيف المقابر من السحر تعثر على ٢٠ عملا بداخلها

بحضور السيسي.. تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022.. فيديو

أدواره ونهايته ثانوية.. رحيل الفنان محمد عبد الحليم .. فيديوجراف

قريبا طليقي.. زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تفجر مفاجأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ