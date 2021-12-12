سان جيرمان ضد موناكو.. مبابي وميسي يمنحان فريق العاصمة التقدم بالشوط الأول

تقدم فريق باريس سان جيرمان على ضيفه موناكو بهدفين دون رد بالشوط الأول بالدوري الفرنسي.

وتقدم فريق باريس عن طريق كيليان مبابي من علامة الجزاء.

وعزز سان جيرمان من تقدمه بالهدف الثاني من انطلاقة رائعة من ليونيل ميسي في اتجاه منطقة جزاء موناكو اتبعها بتمريرة رائعة إلى مبابي المتمركز يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة بباطن القدم اليمنى سكنت أسفل يسار المرمى.

وجاء تشكيل الفريق بالكامل كالآتي

الحارس: جانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - أبدو ديالو - خوان بيرنات

الوسط: جورجينيو فينالدوم - ماركو فيراتي - إدريسا جانا جاي

الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي - أنخيل دي ماريا

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة وبفارق عشر نقاط عن مرسيليا صاحب المركز الثاني، بينما يحتل موناكو المركز الثامن برصيد 26 نقطة.