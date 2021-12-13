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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. أسرع رجيم لحرق الدهون .. أسباب توقف نمو الشعر

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية..

في 3 أسابيع.. أسرع رجيم لحرق الدهون

هل زاد وزنك كثيرا خلال العيد بعد تناول الأكلات الدسمة  يمكنك برجيم سريع التخلص من وزنك  الزائد  ونسف الكرش وتراكم الدهون فى منطقة البطن  بسرعة.. إليك خطة رجيم لمدة 15 يوم و تساعد على إنقاص الوزن بدون حرمان وفقا موقع بولد سكاى الهندى.

كيفية استخدام زيت الخروع لعلاج التهاب المفاصل؟

 

يوفر زيت الخروع راحة كبيرة من جميع الآلام المصاحبة لالتهاب  المفاصل بسبب مكوناته المضادة للالتهابات ، لتسكين الالتهاب والتورم  سواء كان ذلك بسبب هشاشة العظام أو الروماتويد فالألم الناجم عن التورم وعدم الراحة المستمرة يسبب لك الكثير من الانزعاج .

رجيم سريع لحرق الدهون يخلصك من سمنة الشتاء

أبرزها انحناء العمود الفقري.. 7 آثار جانبية لارتداء الكعب العالي

منها الثعلبة.. أسباب توقف نمو الشعر

أسباب عديدة وراء عدم إطالة الشعر ، مثل نمط الحياة غير الصحي والعادات الغذائية ، والظروف البيئية السيئة ، وروتين العناية بالشعر غير المناسب، بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى.. إليك أبرز الأسباب وفقا لموقع برايت سايد.

في دقائق .. طريقة تحضير صوص وعجينة البيتزا

هل أنت من عشاق البيتزا يمكنك بخطوات سريعة تحضير صوص البيتزا وعجينة البيتزا بالمقادير والخطوات يمكنك تحضيرها كوجبة غداء او عشاء لأسرتك 

موقع “صدى البلد” أخبارا هامة الساعات الماضية مجالي الصحة والمرأة زاد وزنك

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