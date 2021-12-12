كأس العرب.. فحوصات للاطمئنان على حمدي فتحي قبل موقعة تونس

يجري حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني فحوصات إضافية للاطمئنان التام على حالته قبل مباراة مصر وتونس ببطولة كأس العرب.

تعرض حمدي فتحي لاعب منتخب مصر للإصابة خلال مباراة الأردن، بعد سقوطه في أرضية الملعب.

واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي لمنتخب مصر لعلاج حمدي فتحي، ولم يتدارك الأمر وخرج فتحي مصاباََ من الملعب في الدقيقة 68.

وكان المنتخب المصري فاز على نظيره الأردني بنتيجة (3-1) ضمن حسابات دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، حيث من المقرر أن يلتقي المنتخب المصري نظيره التونسي يوم الأربعاء المقبل في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.