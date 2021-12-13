لمحبي الدراجات النارية.. بريكستون تكشف النقاب عن Crossfire 500 XC الخارقة

تمتلك شركة بريكستون رصيدا ضخما من الدراجات النارية، والتي تشتهر بقدراتها المميزة وسط عالم المركبات الخارقة، حيث تضم حزمة من القدرات الفنية الفريدة، إلى جانب التصميم الخارجي الذي يخطف أنظار محبي عالم الدراجات النارية.

بريكستون تكشف النقاب عن Crossfire 500 XC الخارقة

وكشفت بريكستون النمساوية عن احدث دراجاتها النارية وهي النسخة التي تحمل اسم Crossfire 500 XC، والتي تأتي بتصميم خارجي مميز مع عجلات أمامية وخلفية ذات نقوش بارزة وغائرة حيث يبلغ قياسها 19 بوصة، تمنحها الافضلية في التعامل مع بعض الطرق الوعرة، بالاضافة إلى منظومة عادم من انابيب فولاذية.

بينما تزن المركبة النارية Crossfire 500 XC 195 كيلوجرام، مع دعامات لحماية الكشاف الامامي وهيكل المحرك، إل جانب القدرات الخاصة بوسائل الحماية والامان ومنها، عجلات من سبائك الألومنيوم، ومنظومة المكابح المانعة للانغلاق ABS، ومجموعة تعليق KYP قابلة للتعديل سواء كانت بالناحية الامامية أو الخلفية.

الاداء الفني لمحرك الدراجة النارية Crossfire 500 XC

دعمت شركة بريكستون النسخة Crossfire 500 XC بمحرك من أسطوانتين سعة 486 سم مكعب، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 48 حصانا، و 43 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه الامكانيات تصل سرعتها القصوى إلى 160 كيلومتر في الساعة، بينما تقدر نسبة استهلاك تلك الدراجة النارية من الوقود نحو 4 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.