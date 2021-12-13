بعد وصولها السوق السعودي.. نظرة شاملة عن جي إيه سي GA6 موديل 2022

تنافس السيارة جي إيه سي GA6 موديل 2022 داخل السوق السعودي بقوة كبيرة، حيث تنتمي تلك النسخة إلى فئة السيدان والتي تقدم على الطريقة الخاصة بالصانع الصيني، وتضم الكثير الوسائل الفنية والتقنية إلى جانب التجهيزات الداخلية والخارجية ايضا.

التصميم الخارجي للسيارة جي إيه سي GA6 موديل 2022

تأتي السيارة على بنسبة طول بلغت 489.1 سم، مع عرض يقدر بـ 185 سم، و 150.5 سم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 281.5 سم، وتظهر مقدمة السيارة بشبكات متعددة الفتحات الهوائية، مع اضاءة نهارية تعمل بتقنية LED، مع دعامات من الكروم تزين محيط نوافذ السيارة، والتي تأتي بقدرات كهربائية، مع مرايات جانبية ذات اشرات ضوئية.

وتعتمد السيارة جي إيه سي GA6 موديل 2022 على مقاس R16/60/215 للاطارات مدعومة بجنط 16 بوصة للفئة الأولى، بينما ترتكز الفئة الثانية على جنوط 17 بوصة ذات اطارات R17/50/225، وتأتي مقابض الابواب بحسب اللون الخارجي لطلاء السيارة، مع ناحية خلفية تضممصابيح LED مع شريط متصل.

الاداء الفني لمحرك السيارة جي إيه سي GA6 موديل 2022

زودت جي إيه سي GA6 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو GDI، سعة 1500 سي سي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 166 حصانا، وعزم اقصى للدوران 265 نيوتن/متر عند 1.700 و 4000 لفة في الدقيقة، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء سداسية السرعات.

مواصفات الحماية والامان للسيارة جي إيه سي GA6 موديل 2022

تأتي السيارة بحزمة من تجهيزات الحماية ومنها نظام الثبات الالكتروني ESP، و المكابح المانعة للانغلاق ABS، توزيع قوة الفرامل الكهربائية EBD، مع مكابح يد كهربائية، ونظام مساعدة الفرامل الهيدروليكية، وكاميرا خلفية 180 درجة، مع نظام منع رجوع السيارة عند وضعية الصعود، بالاضافة إلى نظام متابعة ضغط الهواء للاطارات، ومنظومة الوسائد الهوائية، إلى جانب حساسات ركن لسهولة الاصطفاف.

اسعار السيارة جي إيه سي GA6 موديل 2022 داخل السوق السعودي

الفئة الاولى جي إيه سي GA6 موديل 2022 GE بقيمة قدرها 84.900 ريال.

الفئة الثانية جي إيه سي GA6 موديل 2022 GL بقيمة قدرها 91.900 ريال.