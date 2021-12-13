تجديد حبس شخص استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخص 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على الأموال بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح.

وكان تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 6 مواطنين لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال استيراد قطع غيار السيارات مقابل أرباح ثم قام بالاستيلاء على الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

أسفرت جهود التحريات عن صحة الواقعة، وبالفحص تبين قيام موظف " بإحدى شركات التأمين"سابقاً - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق وتلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها فى مجال استيراد قطع غيار السيارات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم.

وتبين من التحريات التزامه بسداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح وقام بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت أكثر من 3 مليون جنيه بالمخالفة للقانون، حيث أشارت التحريات إلى وجود مجنى عليهم آخرين لم يتقدموا ببلاغات ضد المذكور أملاً فى الحصول على أموالهم ، تم إستهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.