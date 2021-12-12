ميدو يوجه رسالة لأساطير أفريقيا: يجب على العالم احترام القارة السمراء

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو رسالة لأساطير قارة أفريقيا ونجومها الكبار الذين لعبوا في أوروبا خلال مشوارهم الكروي الاحترافي وعلى رأسهم صامويل إيتو وديديه دروجبا ونوانكو كانو وغيرهم من النجوم العالميين.

وقال ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن هناك نبرة استهانة واستخفاف بالبطولات الأفريقية من جانب بعض مدربي أوروبا وأيضاً عدم وجود تعامل جاد من الاتحاد الدولي "فيفا".

وأشار إلى أن مسؤولي الاتحاد الأفريقي تربطهم مصالح مشتركة مع الفيفا وإنفانتينو موضحاً أنه طالب إنفانتينو بالحرف الواحد باحترام القارة السمراء وبطولاتها في المواجهة القادمة.

وأوضح أن الفيفا عليه أن يحترم منافسات البطولات الأفريقية ولا يتعامل بهذه الطريقة التي تحمل استخفافاً غير مقبول بالمرة.

وأضاف:" طالما يحكم رجال الأعمال الكرة الأفريقية ولا يتدخل نجوم القارة السمراء في القرار فإن الأمور تسير من سئ لأسوأ".

