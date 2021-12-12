محمد ممدوح يوجه الشكر لوزارة الداخلية على الهواء لهذا السبب| فيديو

حل الفنان محمد ممدوح، ضيفا على الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى".

وقال الفنان "محمد ممدوح"، إن شخصيته في فيلمه الجديد أبو صدام، مناسبة له، حيث أنها جديدة وغنية ومليئة بالتناقضات.

وأضاف: "مهنة جديدة بالنسبة لي وكانت عجباني إني أسوق تريلا، وفي مشاهد قُدت فيها التريلا وبنروح أماكن ونرجع تاني، وفي أماكن بتبقى صعبة عليّا وبيركب الأسطى عمر جنبي".

ووجه الفنان "محمد ممدوح"، الشكر لوزارة الداخلية، على تأمين الطريق، قائلا: "كنا بنقف نعيد أكتر من مرة، لأن السيناريو مرتبط بجغرافيا الكلام، ولو في جملة اتقالت على مكان لازم نعيد الجملة من نفس المكان، لأن الفيلم رحلة من مكان لمكان".