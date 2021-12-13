انخفاض في أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن .. تفاصيل

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن تداعيات كورونا هي التي غيرت في سياسات الدول كلها خاصة في العرض والطلب، ولكن في مصر تعمل القيادة السياسية على ضخ 1.8 مليار جنيه، لتوفير السلع الاستراتيجية.

وأضاف عبد المنعم خليل في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن الشركة القابضة لوزارة التموين عملت اتزان في الأسواق، وتوفر السلع، وزيادة المعروض وقيمة العرض والطلب، مما أدى إلى انخفاض أسعار أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن انخفضت أسعار الدواجن اليوم إلى 27 و28 جنيه، بالإضافة أسعار البيض، حيث تدخلت الوزارة وعملت على توفيرها من خلال ضخ كميات كبيرة من البيض، مما أدى إلى انخفاض كبير في الأسعار.

وأكمل عبد المنعم أن هناك انخفاض في أسعار الخضروات والفاكهة أيضاً بنسبة لا تقل عن 20 أو 30%، بالإضافة إلى التوسع في الرقعة الزراعية، وثقة الفلاح والمزارع المصري في أخذ محصوله طبقاً لاستراتيجية معينة، مما أدى إلى زيادة المخزون الاستراتيجي، والتوسع في هذه السلع وبالتالي انخفاض الأسعار.