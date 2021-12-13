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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: نحتاج إلى مليون فرصة عمل سنوياً لتقليص البطالة

صدى البلد

قال الدكتور هاني رسي الدين رئيس اللجنة  الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن المؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري خلال عام 2021 تحمل في طياتها العديد من الايجابيات، منهم الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، بالرغم من جائحة كورونا وتأثيرها على العالم أجمع.


وأضاف خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”،: من المتوقع أن   قد ننهي هذا العام المالي الذي سينقضي في يونيو 2022    معدلات النمو لتبقى في حدود 5% وهو في حد ذاته طفرة إيجابية مهمة "

ونوة بأن الربع الاخير من عام 2021 شهد معدلات نمو مفصلية  تبلغ 9%، وهي مؤشرات إيجابية منبعها عائدات قناة السويس ومعدلات التدفق السياحي، التي قفزت  في حدود 181%، بالاضافة للنمو المتنامي في القطاع التكنولوجي.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية أسهم في زيادة معدلات النمو خلال الربع الاخير من عام 2021، منوها بأن معدلات البطالة والتضخم أكبر تحديات تواجه الدولة الفترة الحالية.
 


وأوضح: البطالة تراجعت بنسبة 7.5%، لكننا مازلنا نحتاج إلى نمو إقتصادي بنسبة 7-8% لتوفير مليون فرصة عمل سنوياً لتقليص البطالة.
 

اللجنة الاقتصادية مجلس الشيوخ النمو الاقتصادي الإقتصاد المصرى جائحة كورونا اخبار التوك شو

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