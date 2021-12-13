ماجد شوقي يعدد مزايا تطبيق قانون الاصلاح الاقتصادي وتأثيره على الاقتصاد

قال الدكتور ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة البورصة الأسبق، إن اداء الاقتصاد المصري خلال عام 2021 كان إيجابي، وذلك بفضل تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2016، بالاضافة للمبادرات الحكومة والبنك المركزي التي كان لها دوراً مهماً في تحفيز الاقتصاد ودعم الطلب.





وأضاف “ماجد شوقي” خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: كل ما نلمسه اليوم من مؤشرات جيدة للاقتصاد المصري تعود إلى ماتم تطبيقه من مبادرات حكومية ومبادرات البنك المركزي، بالإضافة إلى تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي.





وأوضح أن معدلات التضخم عادت للانخفاض مرة أخرى بعد ارتفاعها لعدة اشهر، متابعا:"التضخم كان بيزيد جداً خلال الاشهر الماضية وعاد للانخفاض مجددا في نوفمبر".





وأردف: الانخفاض الحالي في معدلات التضخم يمكن أن يكون مؤقتا بسبب الظروف العالمية، مؤكداً أنه من المتوقع زيادة الاستثمارات المحلية عن الأجنبية خلال الفترة المقبلة، موضحا: "بدأنا نشوف ده نوعاً ما عبر حجم الاستحواذات التي تمت خلال 2021 في قطاعات المصرفية والدوائية وغيرها وهي مدلول على عملية ضخ أموال في مشروعات داخل البلد توفر فرص عمل ويظهر تأثيرها بعد عامين".





