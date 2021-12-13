بعد رئاسة الاتحاد الأفريقي.. خالد عكاشة: دول القارة تكِن لـ الرئيس السيسي كل الاحترام والثقة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والراسات الاستراتيجية، إن هناك اعتماد كبير على الجانب المصري والجهود المبذولة بشأن حفظ واستقرار في الإقليم، واليوم توسع الأمر ليشمل قارة افريقيا.

وأضاف خالد عكاشة في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة" أن تولي مصر لرئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية "سيسا"، يشير إلى وجود طموح كبيرة لدول أفريقية كثيرة.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والراسات الاستراتيجية إلى أن هذه اللجنة تستهدف تعاون وتفاعل أجهزة المخابرات وتبادل المعلومات لتنسيق الاستراتيجيات فيما بينها بشأن كافة التهديدات الأمنية المشتركة، معقباً: "هي مهمة كبيرة متنوعة المسارات والمهام ، ينخلط فيها جهاز المخابرات العامة المصري بشكل كبير".

وتابع خالد عكاشة أن بعد اجتماع رؤساء لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية اليوم، فإن التنسيق الاخباري سيكون محل متابعة وثيقة من القيادة السياسية، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي بشخصه يحظى بمساحات كبيرة من الثقة، فـ منذ توليه مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، ودول القارة تكن لـ الرئيس السيسي كل الاحترام، وتشعر بثقة كبيرة عند توليه لملف كبير ومهم مثلما حدث اليوم.