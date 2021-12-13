الطقس تغير وعلينا أن نتغير.. الزراعة توجه رسالة للمواطنين بشأن التغيرات المناخية

قال محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن نجاح مصر في استضافة المؤتمر السابع والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، دليل أهمية مصر، متابعا: "ملف مصر كان من القوة بمكان.. ومصر تدافع عن غيرها من الدول الأخرى خلال تواجدها داخل هذا المؤتمر".



وعلق "محمد فهيم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، على الأعاصير التي تحدث في أمريكا الآن، قائلا:" أمريكا تعرف بالأعاصير ولكن ليس بهذا الشكل، حيث وصلت سرعة الأعصار التي تعرضت له أمريكا إلى 300 كم في الساعة، متابعا:" ما حدث أمر مرعب".



وأضاف أن التغيرات المناخية شملت كافة دول العالم، متابعا: كل منطقة جغرافية تأثرت بالتغيرات المناخية.

وأكد أن الظواهر المناخية التي تحدث الآن في دول العالم سببها الأول التغيرات المناخية، متابعا: طقس مصر القديم تغير وأصبح الطقس شديد الحرارة صيفاً، شديد البرودة شتاء".

ونوه إلى أن كل ملامح المناخ في مصر تغيرت، وعليه يجب علينا أن نتغير لمواجهة تلك التغيرات.



