عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطقس تغير وعلينا أن نتغير.. الزراعة توجه رسالة للمواطنين بشأن التغيرات المناخية

صدى البلد

قال محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن نجاح مصر في استضافة المؤتمر السابع والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، دليل أهمية مصر، متابعا: "ملف مصر كان من القوة بمكان.. ومصر تدافع عن غيرها من الدول الأخرى خلال تواجدها داخل هذا المؤتمر".


وعلق "محمد فهيم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، على الأعاصير التي تحدث في أمريكا الآن، قائلا:" أمريكا تعرف بالأعاصير ولكن ليس بهذا الشكل، حيث وصلت سرعة الأعصار التي تعرضت له أمريكا إلى 300 كم في الساعة، متابعا:" ما حدث أمر مرعب".


وأضاف أن التغيرات المناخية شملت كافة دول العالم، متابعا: كل منطقة جغرافية تأثرت بالتغيرات المناخية.

وأكد أن الظواهر المناخية التي تحدث الآن في دول العالم سببها الأول التغيرات المناخية، متابعا: طقس مصر القديم تغير وأصبح الطقس شديد الحرارة صيفاً، شديد البرودة شتاء".

ونوه إلى أن كل ملامح المناخ في مصر تغيرت، وعليه يجب علينا أن نتغير لمواجهة تلك التغيرات.

 

الزراعة وزارة الزراعة تغير المناخ التغيرات المناخية الأعاصير اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

رئيس بطولة أفريقيا لكرة السلة: استضافة مصر للنسخة الجديدة مكسب كبير للعبة.. فيديو

مسئول روسي: لا نرى أي تقدم في العلاقات مع الولايات المتحدة

كريم ذكري: إصابات عديدة بـ كورونا في صفوف المصري.. والفريق يعاني من ظروف صعبة

إيران تعلن شرطها للعودة إلى الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة

بسبب عنصر.. انقراض جماعي وشيك يضرب كوكب الأرض

لمحبي الدراجات النارية.. بريكستون تكشف النقاب عن Crossfire 500 XC الخارقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

ازمة فى المنتخب بين كيروش وضياء السيد

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

حظر الأفراح وتقديم الشيشة بسبب كورونا.. وعقوبات رادعة للمخالفين

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جسد دور واحد ميت.. ماذا حدث لفيلسوف الكوميديا الضيف أحمد في لحظاته الأخيرة؟

بالطرحة.. ياسمين صبري تصل السعودية لحضور ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. شاهد

الكليم ..أول سجاد طبيعي عرفه البشر واقترب من الانقراض فظهر بتصميمات عصرية| نوستالجيا

قائمة جوائز مشاريع الأفلام بسوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فيديو

حملات تنظيف المقابر من السحر تعثر على ٢٠ عملا بداخلها

بحضور السيسي.. تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022.. فيديو

أدواره ونهايته ثانوية.. رحيل الفنان محمد عبد الحليم .. فيديوجراف

قريبا طليقي.. زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تفجر مفاجأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ