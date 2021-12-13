النقل: مترو جديد في الإسكندرية يربط الشرق بالغرب

زف الفريق كامل الوزير وزير النقل، بشري سارة لأهالي محافظة الإسكندرية بشأن مترو الإنفاق الجديدة في المحافظة.

وقال كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أنه يتم العمل على فكرة مترو جديد في الإسكندرية، مشيرا إلى أنه يربط الشرق بالغرب.

وأضاف كامل الوزير، أن هذه المنطقة يعاد صياغتها بالكامل، وبالتحديد في الجيزة واكتوبر، وبتم العمل على ربطها بوسط البلد.

وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن محور الزمر قاطع طريق الدائري مرتين، المرة الأول في ترعة الزمر القديمة، متابعا أنه تم عمل شبة إغلاق لشارع الهرم لعمل الخط الرابع لمترو الإنفاق.

وأكمل الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن خلال عامين سيتم الانتهاء من غلق شارع الهرم، لافتا إلى أن خلال شهر سيتم العمل في مترو أبو قير في محافظة الإسكندرية.

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن لدينا ١٠ الف كيلومترا مكعب سكة حديد قديمة بالإضافة ل ٣ كيلومترا جديدة، مشيرا إلى أن حاليا يتم تطوير البنية التحتية في السكة الحديد القديمة بطول ١٠ الف كيلومترا مكعب.

وأضاف كامل الوزير، أن طريق القاهرة الإسكندرية سيتم الانتهاء من تطويره في نهاية شهر يناير، لافتا إلى أنه تم التعاقد على ٢٦٠ جرار وجاء لمصر ١١٠ جرار للسكك الحديدة.