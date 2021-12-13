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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي عن برنامج "الفرصة": سيخرج قريباً للنور في غضون أسبوعين

لميس الحديدي
لميس الحديدي

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي أن برنامج " الفرصة " في كلمة أخيرة سيرى النور خلال أسبوعين، وهو برنامج المسابقات الأكبر في مجال رواد الاعمال والشركات الناشئة خاصة في ظل الفرص التي يحملها مجال الشركات الناشئة في مصر.   

وتابعت  لميس الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"   قائلة : "سيرى  النور قريباً جداً، وسيخرج على الهواء خلال أسبوعين تقريباً. " 

ومن المقرر أن تقام منافسات مسابقة الفرصة في شكل حلقة أسبوعية، تعرض خلالها المشروعات المقدمة على لجنة التحكيم، لاختيار المشروعات الفائزة بناءً على معايير عديدة، سيتم الإعلان عنها لاحقًا، ويستفيد المشاركين في المنافسات من عرض المشروع على إحدى كبرى القنوات الفضائية في الوطن العربي وفي أهم برامج "التوك شو" في مصر مما يساعده على الترويج لمشروعه، ومن ثم الترويج لمنتجاته أو إتاحة الفرصة للدخول في شراكات وفي حال الفوز سيحصل على جائزة مالية ومزايا عديدة..

 يذكر أنه هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الإعلامية لميس الحديدي مسابقة لدعم ريادة الأعمال، إذ سبق أن قدمت مسابقة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، تقدم بها العديد من المشروعات الناجحة مثل مشروع شركة سويفل، والتي أصبحت قيمتها السوقية بعد عامين 1.5 مليار دولار وطرحت في بورصة ناسداك.

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لميس الحديدي برنامج الفرصة كلمة أخيرة الشركات الناشئة رواد الأعمال

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