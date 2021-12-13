كامل الوزير: إحنا خلاص بنجرب قطار Lrt

كشف الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، تفاصيل الانتهاء من قطار Lrt.

وقال كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء أمس الأحد، إنه :"احنا خلاص بنجرب قطار Lrt، والعمل يتم على قدما وساق للانتهاء من هذا الأمر تماما".

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، آخر تطورات تطوير الطريق الدائري، مؤكدا أن العمل يتم على قدما وساق لتطوير هذا الطريق إلهام في مصر.

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الأحد، أن الطريق الدائري سيكون فيه حارة كاملة للأتوبيس الترددي، وسيتم عمل كباري مشاة وأنفاق.

وزف كامل الوزير، بشرى سارة بشأن موعد الانتهاء من الزحام في الطريق الدائري.

وقال كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الأحد: "في شهر يناير ٢٠٢٢ مش هتلاقوا أي زحمة على الطريق الدائري، وستختفي تماما مشاهد الزحام في هذا الطريق الهام".

وأكد وزير النقل، أن الدولة لديها خطة لتطوير منطقة الجيزة بشكل كبير، ويتم العمل على ربط الجيزة و٦ أكتوبر بوسط البلد.

وتابع كامل الوزير، أن هذه المنطقة يعاد صياغتها بالكامل، في منطقة الجيزة وأكتوبر وربطها بوسط البلد.

وأردف وزير النقل، أن محور الزمر قاطع طريق الدائري مرتين، المرة الأول في ترعة الزمر القديمة، متابعا أنه تم عمل شبه إغلاق لشارع الهرم لعمل الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأكمل الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن خلال عامين سيتم الانتهاء من غلق شارع الهرم، لافتا إلى أن خلال شهر سيتم العمل في مترو أبو قير في محافظة الإسكندرية.