رئيس بطولة أفريقيا لكرة السلة: استضافة مصر للنسخة الجديدة مكسب كبير للعبة.. فيديو

قال أمادو جاللو، رئيس بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة، إنه تم الإعلان يوم الخميس الماضي، عن إقامة تصفيات بطولة إفريقيا في مصر، مشيرًا إلى أن مصر ستستضيفها في شهر أبريل المقبل.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه التقى مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على هامش تواجده في مصر، حيث كان لقائه مشجعًا لاستضافة المزيد من الفعاليات الرياضية في مصر.

واستكمل حديثه، أن استضافة مصر لبطولة إفريقيا لكرة السلة، مكسب كبير للعبة، خاصة وأن هذه البلد لها تاريخ كبير وحافل، مشيرًا إلى أن مصر لديها الكثير من الأساطير في كرة السلة، فضلًا عن أن تتويج نادي الزمالك بالبطولة، لم يكن وليد الصدفة.