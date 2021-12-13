مسئول روسي: لا نرى أي تقدم في العلاقات مع الولايات المتحدة

اعترف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرخي ريابكوف، بعدم رؤية بلاده أي تقدم في العلاقات مع الولايات المتحدة باستثناء إطلاق حوار حول السيطرة على الأسلحة والأمن السيبراني.

وقال ريابكوف، في حديث لوسائل إعلام روسية: "لا نرى أي تقدم باستثناء إطلاق عمليات عدة للحوار المنظم حول بعض الاتجاهات التي تمثل أهمية وتعتبر من الجوانب المحورية للأمن الدولي، أقصد الاستقرار الاستراتيجي وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وأضاف: "وفي هذه الاتجاهات نحن فقط قمنا بإنشاء قنوات للحوار، ومن السابق لأوانه أن نقول بضمانات إننا سنتوصل في نهاية المطاف خلال هذه العملية إلى قرارات عالمية مهمة ستمثل اختراقا".

وتابع: "في الوقت نفسه نحن لا نسعى ولا نحاول ولن نقوم بالخلط بين القضايا التي لا تتعلق بالاستقرار الاستراتيجي وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى سبيل المثال مع بعض الصعوبات الثنائية التي نواجهها فيما يتعلق بالتأشيرات وأنشطة البعثات الأجنبية. هذه هي أيضا مواضيع مهمة، لكن لا يجب أن نسمح بوقوع جانب رهينة للجانب الثاني أو العكس".

وأشار إلى أن بلاده تعمل في هذا الاتجاه، وحث الولايات المتحدة على اتخاذ نهج مسؤول تجاه الأمن الدولي، وقال: "نأمل أن تلقى نداءاتنا ورسائلنا آذانا صاغية".



وأضاف أن روسيا ستعمل مع الولايات المتحدة في المجالات التي تظهر فيها فرص لذلك وحيث تستمع الإدارة الأمريكية "إلى المنطق السليم".