كيف تخسر 3 كيلو من وزنك في في 7 أيام

يمكنك فقدان ما يصل إلى 3 كيلوجرامات من وزنك في 7 أيام بسبب حمية حساء الملفوف!

يمكنك الاستمتاع بالفواكه والخضروات والبروتينات للحفاظ على نشاط التمثيل الغذائي لديك والحيوية.

حمية حساء الملفوف هي خطة حمية مصممة لفقدان الوزن على المدى القصير. يقدم هذا النظام الغذائي البسيط ، إلى جانب نصف ساعة من التمارين ، نتائج أفضل من شهور في التمارين القاسية.

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يعمل نظام حساء الكرنب الغذائي عن طريق بدء عملية التمثيل الغذائي في الجسم وتعبئة الدهون. يحد هذا النظام الغذائي من تناول السعرات الحرارية ويجبر جسمك على استخدام الدهون كمصدر للطاقة

يحتوي الملفوف على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.يخفض الكوليسترول ومفيد للجهاز الهضمي.

يعد هذا النظام الغذائي مناسب بشكل خاص لأولئك الذين يريدون إنقاص الوزن بسرعة.





المكونات



4 أكواب من الملفوف الطازج المفروم

6 أكواب من مرق الخضار أو الماء

1 بصلة صفراء

3 أو 4 فصوص فاصوليا

2 أعواد من الكرفس

1 جزرة مقطعة إلى شرائح رقيقة

6 فصوص ثوم مفرومة ناعماً

3 فطر مقطع إلى شرائح رقيقة

ملح وقليل من السكر حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة زيت سمسم للنكهة



طريقةتحضير حساء الشوربة

-اسلقي مرقة الخضار في وعاء كبير.

-أضفي جميع المكونات إلى الوعاء وقلّبي جيدًا.

-اتركيه لمدة 15-20 دقيقة على نار منخفضة حتي الغليان .

-يُضاف زيت السمسم والفلفل وأوراق الكزبرة للتزيين. يقدم ساخنا.

-يمكنك أيضًا تغيير نكهة ورائحة الحساء عن طريق إضافة أعشاب مختلفة كأوراق الغار أو البقدونس أو الزعتر المجفف أو أوراق الريحان.