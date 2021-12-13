خاف على شكلك قدام أهلك.. أحد المتعافين من الإدمان يروي تجربته ويوجه رسالة للأخرين

تحدث عماد الدين عبد الرحمن، أحد المتعافين من الإدمان، عن تجربته، قائلا:" عانيت من إدمان وتعاطي المخدرات لمدة 31 عام، ولجئت إلى العديد من الاماكن ولكني لم أجد الاهتمام الكافي"، متابعا:" أنا مش مكسوف أني بقيت متعافي".

وأضافت خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي” :"تعاطي المخدرات تسبب في فقداني لأهلي وأسرتي وعملي..أنا خسرت كل حاجة"، ولكن بفضل صندوق مكافحة الإدمان نجحت في التعافي من الإدمان.

وأردف:" أهلي وأسرتي دلوقتي فخورين بيا وأنا فخور بنفسي وأني بقيت شخص جديد".

ووجه حديثه للمتعاطين، قائلا:" أنت خايف على شكلك لما تتعالج ومش خايف على شكلك لما تتحبس أو لما أهلك يشوفوك".



