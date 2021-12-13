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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم "توك توك" يشارك في مسابقة أفضل فيلم بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

فيلم توك توك
فيلم توك توك

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان القاهرة للفيلم القصير، اختيار الفيلم القصير"توك توك"، للمشاركة في المسابقة الرسمية لاختيار أفضل فيلم قصير بدورته الثالثة، التي تنطلق بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا في الفترة من 21 ديسمبر إلى 25 ديسمبر الجاري.


فيلم"توك توك" من الأفلام السينمائية المهمة التي حظت مؤخرا بالمشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية من أبرزها عرضه عالميا في المهرجان الأشهر والأهم "كليرمون فيران"بفرنسا في دورته ال 43،ومهرجان"بان أفريكا" في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو من المهرجانات المؤهلة للتنافس على جوائر الأوسكار، وفاز من خلاله على جائزة أفضل فيلم روائي قصير.


أحداث فيلم "توك توك" مستوحاة من قصة حقيقية، عن شخصية تدعى"ولاء" تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هجرها زوجها وسافر لخارج البلاد بطريقة غير شرعية، فتجبرها الظروف على العمل كسائقة "توك توك"، لكنها تقع في العديد من المشاكل وتواجه سلبيات المجتمع من عنف وتحرش وسيطرة الذكور على سوق التكاتك.


الفيلم بطولة إلهام وجدي، وأشرف مهدي، ومحمد خميس، وندى أكرم، وعمر راشد، وماري جرجس، ومنتج فني يحيى الغريب، وموسيقى تصويرية سيف الدين هلال، ومن إخراج وتصوير محمد خضر، وشارك في التأليف شريف عبد الهادي، وإنتاج رامي يعقوب وشيرين علاء ومحمد خضر.
ش ح / م م ر 

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