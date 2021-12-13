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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهادات مزورة.. ضبط شخص يدير كيانا تعليميا لـ النصب على المواطنين بالغربية

متهم
متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية ، وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية وتدريبية فى مجالات مختلفة ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج ، كما قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية ، وتمكنت من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبتفتيش المقر المشار إليها  أمكن ضبط ( عدد من الشهادات المزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعديد من الكليات الحكومية والكيانات المختلفة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره إلى تلك الكليات والكيانات– عدد 3 أكلاشيهات بإسم أحد المعاهد - عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى عدد من الجامعات والمعاهد- 2 دفتر إيصالات استلام نقدية - جهاز حاسب آلى بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من صور الشهادات وكارنيهات خالية البيانات ومعدة للتزوير) ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية النصب الإحتيال جرائم الأموال العامة الغربية

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