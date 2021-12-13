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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى خير للجماهير الحمراء.. اتحاد الكرة : الأهلي سيخوض مونديال الأندية بكامل نجومه

الاهلي
الاهلي

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية في اتحاد الكرة، أن منتخب مصر سيخوض بطولة كأس أمم أفريقيا بكامل نجومه، مشيراً إلى أن نفس الأمر سينطبق على النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، بعد أزمة تعارض موعد البطولتين.

وقال مجاهد في تصريحات لقناة "صدى البلد": "من دون تفسير المنتخب المصري سيخوض بطولة كأس أمم أفريقيا بكامل نجومه، والنادي الأهلي أيضاً سيلعب مباراته في بطولة كأس العالم للأندية بكامل نجومه ، بالتأكيد اتحاد الكرة كان له دور، وليس كل ما يُعرف يقال".

وعن انتخابات اتحاد الكرة: "الاتحاد الدولي قرر مد فترة عمل اللجنة حتى 5 يناير، وتقرر عقد اللجنة العمومية يوم 5 يناير والدعوة للانتخابات، وعدد الأندية المدعوة هو 129 نادي".

وتابع: "الاتحاد سيتلقى طلبات الترشح من يوم 14 وحتى 20 من شهر ديسمبر، وسنعلن الأسماء النهائية للمرشحين يوم 25 ديسمبر، وسيكون هناك لجنة من الاتحاد الدولي يوم 2 أو 3 يناير لمتابعة عملية الانتخابات".

وأكمل: "لا استطيع التوقع أن يكون هناك منافسة قوية في انتخابات اتحاد الكرة لأنني مسؤول، ونتمنى أن يتولى الأصلح ومن يفيد الاتحاد".

وبسؤاله عن بطولة كأس العرب: "بطولة كأس العرب تحولت من بطولة ودية لبطولة منظمة وذات حضور كبير من الجماهير وأصبحت محفل دولي".

وأضاف: "اسم كيروش كبير ولا يحتاج أن نقوم بتقييمه، وتحدثت مع العديد من الخبراء بالخارج وكان هناك تخوف في إمكانية عدم قبوله بمهمة تدريب المنتخب المصري، ولكن الحمد لله ربنا وفق في إنه قبل المهمة، وأعطانا دروس كثيرة".

وأكمل: "نرى أمور إيجابية حول أداء المنتخب خلال الفترة الحالية، ولا صوت يعلو فوق صوت منتخب مصر، وتجربة كأس العرب مفيدة جدا ومنحتنا اكتشاف مواهب جديدة قادرة على إعادة العافية للكرة المصرية ولا نريد أن نبالغ بالاحتفالات".

وواصل: "اتحاد الكرة دائماً يهتم بالمنتخب والتركيبة الموجودة حالياً نراها ناجحة ولا نقلل من السابقين، وعقد كيروش يمتد حتى نهاية ديسمبر 2022 وتحديداً في 18 ديسمبر أخر يوم في كأس العالم، ولكن في حالة عدم تأهل المنتخب يلغى العقد".

واختتم مجاهد: "إذا كان الأمر في يدي ولدي فترة أطول في إدارتي للاتحاد سأقوم بتجديد تعاقده حتى كأس العالم 2026".

أحمد مجاهد اتحاد الكرة منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا النادي الأهلي كأس العالم للاندية

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