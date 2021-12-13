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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم.. ذروة « التوأميات 2021 » تمطر سماء مصر والوطن العربي.. فيديو

شهب
شهب

تشهد سماء مصر و الوطن العربي ذروة تساقط شهب التوأميات من منتصف ليل اليوم الإثنين  وخلال الساعات قبل شروق شمس الغد الثلاثاء  وهي واحدة من أبرز زخات الشهب السنوية.


وقالت الجمعية الفلكية بجدة في بيان لها ، “تعتبر سنة 2021 غير مثالية لشهب التوأميات لتزامن وجود القمر الأحدب المتزايد في قبة السماء معظم الليل مع ذروة نشاطها  ما سيتسبب في طمس معظم الشهب الخافتة، لكن التوأميات عديدة ومشرقة لذلك من الممكن أن يكون هناك تساقط جيد على الأرجح من حوالي الساعة 3 صباحًا حتى الفجر عند مراقبة الأفق الشرقي بالعين المجردة من مكان مظلم خارج المدن”.  


وتابعت :" شهب التوأميات ستنطلق ظاهريا من أمام كوكبة التوأمان بالقرب من النجم رأس التوأم المقدم ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في السماء عندما تحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و 100 كيلومتر".

غدا.. ذروة تساقط شهب التوأميات


وأضافت: " التوأميات تنشط سنوياً في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر حيث تنتج ما قد يصل إلى 120 شهاباً ملوناً في الساعة الواحدة عند ذروتها، ولكن من الصعب تحديد العدد الحقيقي الذي سوف يشاهد فهذا متروك للرصد.


وأشارت الى إن مصادر معظم زخات الشهب تكون عادة "المذنبات" ولكن مصدر شهب التوأميات الجسم - فايثون 3200 - الذي يطلق علية المذنب الصخري. 

والمذنب الصخري عبارة عن كويكب يمر قريباً جداً من الشمس وفي حالة - فايثون 3200  - يكون على مسافة  20,943,702 كيلومتر - وهي اقل من نصف المسافة بين عطارد والشمس - بحيث أن حرارة الشمس تجعله ساخناً جداً ويقذف الغبار من سطحه الصخري ويمكن للرصاص ان يتدفق مثل المياه على سطحه.


ويعتقد أن الجسم - فايثون 3200  - قد يتشكل له ذيل احيانا يشبه ذيل المذنبات وينثر مادته التي تتساقط في صورة شهب التوأميات وهذا بالفعل ما تم تسجيله عند اقترابة من الشمس . 


جدير بالذكر أن شهب التوأميات يمكن ان تنتج شهب ساطعة جداً تسمى " الكرات النارية " وهي أكبر من الشهب العادية وليس لها تأثير على الأرض.
 

شهب التوأميات الشهب السنوية قبة السماء الوطن العربي تساقط شهب التوأميات

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غدا.. ذروة تساقط شهب التوأميات

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