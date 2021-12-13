عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بي بي سي: محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي للجولة 16 من الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

اختارت  شبكة "بي بي سي" العالمية نجمنا المصري  المحترف ضمن صفوف  فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في التشكيل المثالي للجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان محمد صلاح قد سجل هدف فوز ليفربول في تلك الجولة خلال مواجهة أستون فيلا، وذلك بعدما حصل على ركلة جزاء ونفذها بنجاح.

واختار محلل شبكة "بي بي سي" العالمية جاريث كروكس، محمد صلاح، في التشكيل المثالي للجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي التي انتهت مساء أمس الأحد.

وكتب كروكس عن محمد صلاح: "أصعب شيء يمكن فعله في ملعب كرة القدم هو تسجيل الأهداف، ولهذا السبب سأثير ضجة كبيرة فيما يتعلق باختيار الهدافين في فريقي هذا الأسبوع".

وأضاف: "تنفيذ ركلات الجزاء ليس مختلفًا، لقد اُخترعت عمدًا من أجل صنع الدراما، غالبًا ما تتسبب ركلة الجزاء في شعور الغثيان لدى من يسددها، ولكن الشعور بالنشوة عندما تنفذها بنجاح هو أمر لا يُصدق تمامًا، وبنفس القدر سيكون هناك إحباط عند إهدارها".

وواصل: "إن رؤية لاعب من فئة صلاح ينفث بشدة قبل أن يسدد ركلة جزاء ضد أستون فيلا، تذكرنا بماهية تلك التجربة حتى بالنسبة له، خاصة عندما تكون المخاطر كبيرة".

وأردف: "الفوز على أستون فيلا يجعل ليفربول مستمرًا في طريق البحث عن اللقب، ويراقب مانشستر سيتي المتصدر فوقه بفارق نقطة واحدة فقط".

ليفربول محمد صلاح الدوري الانجليزي الممتاز أستون فيلا مانشستر سيتي

ترشيحاتنا

فينيسيوس: قدمنا أفضل مبارياتنا أمام أتليتكو.. وسنحصد العديد من الألقاب مع نهاية الموسم

لاعب تونس: ساسي لا يريد العودة للزمالك

أحمد السيد: كنت سببا في تعاقد الأهلي مع محمد شريف.. والأهلي رفض عرضا من بريمن لاحترافه

أحمد السيد: حزين بسبب عدم تواجدي داخل النادي الأهلي وعدم تقدير تاريخي

بي بي سي: محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي للجولة 16 من الدوري الإنجليزي

ناشئ الزمالك: النادي استغنى عني مجانًا لأنني لست نجل فاروق جعفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

حظر الأفراح وتقديم الشيشة بسبب كورونا.. وعقوبات رادعة للمخالفين

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

ازمة فى المنتخب بين كيروش وضياء السيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عز البرد.. 20 صورة لحفل تامر حسني بإحدى جامعات 6 أكتوبر

جسد دور واحد ميت.. ماذا حدث لفيلسوف الكوميديا الضيف أحمد في لحظاته الأخيرة؟

بالطرحة.. ياسمين صبري تصل السعودية لحضور ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. شاهد

الكليم ..أول سجاد طبيعي عرفه البشر واقترب من الانقراض فظهر بتصميمات عصرية| نوستالجيا

فيديو

حملات تنظيف المقابر من السحر تعثر على ٢٠ عملا بداخلها

بحضور السيسي.. تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022.. فيديو

أدواره ونهايته ثانوية.. رحيل الفنان محمد عبد الحليم .. فيديوجراف

قريبا طليقي.. زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تفجر مفاجأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ