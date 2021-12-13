بي بي سي: محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي للجولة 16 من الدوري الإنجليزي

اختارت شبكة "بي بي سي" العالمية نجمنا المصري المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في التشكيل المثالي للجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان محمد صلاح قد سجل هدف فوز ليفربول في تلك الجولة خلال مواجهة أستون فيلا، وذلك بعدما حصل على ركلة جزاء ونفذها بنجاح.

واختار محلل شبكة "بي بي سي" العالمية جاريث كروكس، محمد صلاح، في التشكيل المثالي للجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي التي انتهت مساء أمس الأحد.

وكتب كروكس عن محمد صلاح: "أصعب شيء يمكن فعله في ملعب كرة القدم هو تسجيل الأهداف، ولهذا السبب سأثير ضجة كبيرة فيما يتعلق باختيار الهدافين في فريقي هذا الأسبوع".

وأضاف: "تنفيذ ركلات الجزاء ليس مختلفًا، لقد اُخترعت عمدًا من أجل صنع الدراما، غالبًا ما تتسبب ركلة الجزاء في شعور الغثيان لدى من يسددها، ولكن الشعور بالنشوة عندما تنفذها بنجاح هو أمر لا يُصدق تمامًا، وبنفس القدر سيكون هناك إحباط عند إهدارها".

وواصل: "إن رؤية لاعب من فئة صلاح ينفث بشدة قبل أن يسدد ركلة جزاء ضد أستون فيلا، تذكرنا بماهية تلك التجربة حتى بالنسبة له، خاصة عندما تكون المخاطر كبيرة".

وأردف: "الفوز على أستون فيلا يجعل ليفربول مستمرًا في طريق البحث عن اللقب، ويراقب مانشستر سيتي المتصدر فوقه بفارق نقطة واحدة فقط".