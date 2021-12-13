أحمد السيد: حزين بسبب عدم تواجدي داخل النادي الأهلي وعدم تقدير تاريخي

أكد أحمد السيد لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه يشعر بالحزن بسبب تجاهل الأهلي له وعدم تقدير تاريخه وعدم تواجده داخل النادي بعد اعتزاله والتدريب وإعطائه الفرصة.



وقال أحمد في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "أشعر بالحزن وأتعجب من عدم تواجدي في النادي الأهلي الآن وتجاهل تاريخي الكبير".



وأضاف: "ألعب في النادي الأهلي منذ أن كان سني 13 عاما، فتدرجت من الناشئين حتى الوصول للفريق الأول وأنا من أبناء النادي، وحققت 26 بطولة من بينهم 9 بطولات دوري و 5 بطولات آفريقيا وشاركت في 3 نسخ لكأس العالم للأندية".



وتابع: "أنا أحد قادة النادي الأهلي ولم أفتعل أي مشكلة طوال مسيرتي، لكنني لا يمكن أن أطلب الفرصة من بيتي خاصة أن هناك من أهم أقل مني في الإنجازات وحصلوا على الفرصة".



وأتم: "لا أقبل بأي منصب داخل النادي إلا بما يليق بتاريخي فلقد تلقيت عرض للعمل في الأكاديميات لكن رفضت ذلك لأنه لا يليق بتاريخي".