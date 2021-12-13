أحمد السيد: أنا شريك جوزيه في إنجازاته بالأهلي.. والبدري ظلمني والسبب في رحيلي

أكد أحمد السيد لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه تعمل الكثير من البرتغالي مانويل جوزيه مدرب النادي الأهلي الأسبق وصاحب التاريخ الكبير في النادي، حيث يعتبره شريك أساسي في إنجازاته.



وقال أحمد السيد في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "علاقتي بجوزيه كانت قوية للغاية فلقد لعبت معه في الولايات الثلاث وكان يثق بي وبقدراتي".



وأضاف: "جوزيه عندما عاد في الولاية الثالثة قال أنني شريك في إنجازاته بالأهلي وأنني لاعب مظلوم إعلاميا، وكنت اللاعب الوحيد الذي ظل يلعب في الأهلي في الولايات الثلاث فهناك حسام غالي احترف وشادي محمد رحل عن النادي خالد بيبو أيضا".



وتابع: "علاقتي قوية بجوزيه حتى الآن وعلى تواصل دائم معه، وتعلمت منه الكثير واستفدته منه وأفادني كثيرا في مشواري".



وواصل: "عندما تولى حسام البدري تدريب الأهلي فكان لا يوجد هناك اتفاق بيننا وكان يريد رحيلي من النادي وغير مقتنع بقدراتي، فجوزيه كان لا يحب المجاملة ومقتنع بقدراتي ، فأرى أن البدري ظلمني والسبب في رحيلي من النادي".



وأتم: "محمود الخطيب وحسن حمدي تحدثوا معي وأكدوا أنهم يريدون استمراري بعد طلب البدري رحيلي، لكنني رفضت الاستمرار احتراما لتاريخي وكانت أصعب لحظة في حياتي بالخروج من بيتي".