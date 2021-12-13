أحمد السيد: كنت سببا في تعاقد الأهلي مع محمد شريف.. والأهلي رفض عرضا من بريمن لاحترافه

أكد أحمد السيد لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه كان سببا في تعاقد النادي مع محمد شريف مهاجم الفريق الحالي ومنتخب مصر قادما من وادي دجلة.



وقال أحمد السيد في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "محمد شريف جاري وأتمتع بعلاقة قوية معه منذ سنوات، وكنت مقتنع بقدراته ولعبت أمامه مع الاتحاد السكندري وكنت سببا في تعاقد الأهلي معه".



وأضاف: "رشحت محمد شريف لعبد العزيز عبد الشافي في الأهلي وكان البدري رافضا لضمه، لكن بعد متابعة للاعب من اللجنة الفنية قاموا بالتعاقد معه".



وتابع: "توقعت تألق شريف مع الأهلي منذ اللحظة الأولى وأنه سيكون مهاجم مصر الأول فهو صاحب شخصية قوية ولا يعرف التمرد ويركز في كرة القدم".



وواصل: "الأهلي تلقى عرضا من فيردر بريمن الألماني لاستعارة شريف في الموسم الماضي بنية البيع لكن النادي رفض ذلك وأيضا هناك عرض هذا الموسم من أندية تركية وأتمنى احترافه".