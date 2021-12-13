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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجويني: مباراة مصر وتونس خارج التوقعات.. وغياب صلاح مؤثر

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد التونسي محمد على الجويني لاعب نادي طلائع الجيش أن مباراة نسور قرطاج أمام الفراعنة والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل، تحمل طابع خاص، مشيراً إلى أنها خارج التوقعات .

وقال الجويني في تصريحات تليفزيونية: «غياب محمد صلاح نجم ليفربول عن قائمة المنتخب المصري سيصب بكل تأكيد في مصلحة المنتخب التونسي، فهو أحد أفضل ثلاثة لاعبين حول العالم، ووجوده يحدث ثقلاً كبيراً للفراعنة، ولذلك أرى أن حظوظ المنتخبين متساوية في المباراة».

وأضاف: «أتمنى ألا يتواجه المنتخبان في المباراة الفاصلة الحاسمة للتأهل إلى مونديال قطر 2022».

تاريخ مواجهات مصر وتونس 


وبالنظر لتاريخ مواجهات المنتخبين نجد أن نسور قرطاج تفوقوا على الفراعنة في عدد مرات الانتصار، حيث فازوا بـ16 مباراة، مقابل 13 مباراة للفراعنة، فيما سيطر التعادل على 11 لقاء بينهما.

وتاريخيًا واجه منتخب مصر نظيره منتخب تونس في 40 ، بينهم 25 مباراة رسمية، و15 مباراة ودية.

وحقق منتخب مصر الفوز علي منتخب تونس في أخر مباراة رسمية جمعت بين الفريقين عام 2018، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، ونجح الفراعنة في تحقيق الفوز على نسور قرطاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

والفوز كان هو الأول لمنتخب مصر في تاريخ المواجهات الرسمية ، بعد 15 عامًا من الفوز الذي حققه الفراعنة في نهائيات أمم أفريقيا 2002 بهدف دون رد، سجله حازم إمام، لاعب الزمالك حينذاك.

وبين عام 2002 وعام 2018 تقابل المنتخبين في مباراة ودية عام 2017 ونجح منتخب مصر في الفوز علي تونس باللقاء الودي الذي جرى بينهما قبل أمم أفريقيا، بهدف نظيف سجله مروان محسن.

ونجح منتخب مصر في تسجيل 38 هدفًا في شباك منتخب تونس خلال المواجهات السابقة، بينما استقبلت شباك منتخبنا 44 هدفًا.

وتعد النتيجة الأكثر تكرارًا في تاريخ مواجهات مصر وتونس هي 1/0، وذلك تكرر في 12 مباراة بين الفراعنة ونسور قرطاج، وثاني أكثر نتيجة تكررت هي التعادل السلبي وحدث ذلك في 6 مباريات.

يذكر أن منتخبي مصر وتونس، قد تقابلا، مرة وحيدة سابقة ببطولة كأس العرب كان الفوز فيها حليف الفراعنة، وآخر مواجهة جمعت المنتخبين المصري والتونسي كانت في تصفيات أمم إفريقيا بتاريخ 16 نوفمبر لعام 2018 وفاز الفراعنة 3-2.

وللمنتخب المصري الأفضلية في أكبر فوز حققه على نظيره التونسي عام 1989 بأربعة أهداف دون رد، في المقابل حقق المنتخب التونسي نفس الرباعية عام 1977، لكن مقابل هدف للفراعنة.

ويعد حسام حسن أكثر لاعبي المنتخب الوطني مشاركة في مباريات الفراعنة أمام النسور بواقع 12 مباراة، في حين يأتي وهبي خازري كأكثر لاعبي المنتخب التونسي مشاركة في مبارياته أمام مصر بواقع 3 مباريات بينما يتميز النجم المصري محمد صلاح بكونه أخر لاعب سجل في تاريخ مواجهات المنتخبين.

محمد علي الجويني نادي طلائع الجيش قائمة المنتخب المصري محمد صلاح ليفربول

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