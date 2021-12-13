قبل قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ألقاب الأندية المنافسة على كأس ذات الأذنين

تقام قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا التي تجري في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون بسويسرا في تمام الواحدة ظهر الاثنين بتوقيت القاهرة.

وتأهل 16 منتخبا إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، منهم 6 في الصدارة ومثلهم أصحاب المركز الثانى وهم: ليفربول، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، فياريال، أياكس، أتلتيكو مدريد، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، سبورتنج لشبونة، تشيلسي، يوفنتوس، بنفيكا، ليل، وسالزبورج.

ونرصد فى هذا التقرير ألقاب الأندية المنافسة في ثمن نهائي كأس ذات الأذنين هذا الموسم كالتالى:



ريال مدريد – 13 لقبا

بايرن ميونخ – 6 ألقاب

ليفربول - 6 ألقاب

أياكس – 4 ألقاب

مانشستر يونايتد – 3 ألقاب

إنتر ميلان – 3 ألقاب

يوفنتوس - لقبين

بنفيكا - لقبين

تشيلسي - لقبين

فيما فشلت الأندية السبع المتبقية في التتويج بأى لقب بدورى أبطال أوروبا على مدار التاريخ وهى: مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد، ليل، فياريال، سبورتنج لشبونة، سالزبورج.