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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الديربي كان كابوس.. شوبير يعلق على فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد

صدى البلد

علق الإعلامي أحمد شوبير، على فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد، بهدفين دون رد  في قمة الجولة السابعة عشر من الليجا، على ملعب " سانتياجو برنابيو ".

وغرد شوبير “ الديربي كان كابوس علي الاتلتيكو كبير العاصمة يحكمها بدون منافس ”. 

و حقق فريق ريال مدريد فوزاً ثميناً ومستحقاً على حساب نظيره أتلتيكو مدريد، بهدفين دون رد ، وجاء الهدف الأول بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي ريال مدريد على الجبهة اليمنى بمجموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام أنهاها فينيسيوس جونيور بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كريم بنزيمة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء الهدف الثاني من انطلاقة سريعة من فينيسيوس جونيور على الجبهة اليسرى للفريق أنهاها بتمريرة عرضية أرضية خادعة بشكل رائع بإتجاه زميله ماركو أسينسيو المتمركز داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة دفاعية والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز الى 42 نقطة في الصدارة وبفارق 8 نقاط مؤقتاً عن إشبيلية، في حين تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 29 نقطة في المركز الرابع.

ويمر فريق المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، بفترة ذهبية سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، توجها بالفوز الأخير على إنتر ميلان (2-0)، وضمان صدارة مجموعته في البطولة القارية.

احمد شوبير أتلتيكو مدريد ريال مدريد

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