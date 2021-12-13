ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بأن تأثير أوميكرون على الطلب على الوقود سيكون محدودًا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين لتواصل مكاسبها التي حققتها يوم الجمعة الماضي مدعومة بتفاؤل متزايد بأن تأثير المتحور أوميكرون سيكون محدودا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.



وذكرت صحيفة ميرور الأمريكية، أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 53 سنتا أو 0.7 % لتبلغ 75.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0100 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 1 % يوم الجمعة.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) 69 سنتًا ، أو 1.0٪ ، إلى 72.36 دولارًا للبرميل ، بعد زيادة بنسبة 1٪ في الجلسة السابقة.



وسجل كلا القياسيين مكاسب بنحو 8٪ الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب أسبوعي لهما خلال سبعة أيام، واستعادوا أكثر من نصف الخسائر التي تكبدوها منذ تفشي أوميكرون في 25 نوفمبر.