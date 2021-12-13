بالتحلل الإشعاعي لليورانيوم.. بحث بمؤتمر الطاقة الذرية لمعرفة عمر الصخور

قدم عدد من الباحثين خلال جلسات المؤتمر الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والذي يعقد في الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر 2021 بمدينة أسوان، عدة أبحاث تشمل محاور مفاعلات البحوث والعلوم الأساسية وتطبيقات النظائر المشعة.

و شمل محور العلوم الأساسية 11 بحث علمي وكان منها بحث من مصر عن تقدير عمر العينات الجيولوجية لبعض الصخور بطريقة اليورانيوم والرصاص باستخدام مطياف الكتلة من نوع البلازما المستحدثة، حيث استعرض البحث النتائج من تجميع عينات جيولوجية من مواقع أبو رويشد جنوب الصحراء الشرقية بمصر، وتم حساب عمر العينات الجيولوجية بطريقة التحلل الاشعاعي لليورانيوم الى الرصاص وتم تقدير عمر العينات بحوالي 287 مليون عام.

أما محور مفاعلات البحوث ومفاعلات القوى النووية فقد شمل عرض ومناقشة نتائج 8 بحوث كان منها بحث من ليبيا عن تحليل لحادثة افتراضية في فقد سائل التبريد بقلب مفاعل تاجوراء بليبيا حيث تم دراسة الهيدرو حرارية وتلاحظ تغير درجات الحرارة مع الزمن نتيجة الحادثة المفترضة داخل نظام التبريد الأساسي باستخدام برنامج حاسب الي ثم فرضية وجود كسر كبير في الانبوب الرئيسي لدائرة التبريد لدائرة التبريد الأولى أي بمعنى ارتفاع 3,5 متر فوق مستوى قلب المفاعل، وقد أظهرت النتائج أن المفاعل توقف عند الثانية ال14 بعد الكسر وان مضخات التبريد توقفت عن العمل في الثانية 103.

وتنظم هيئة الطاقة الذرية بالاشتراك مع الهيئة العربية للطاقة الذرية ، المؤتمر العربي الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والذي افتتح أمس الأحد ويستمر حتي يوم الخميس المقبل الموافق 16 من شهر ديسمبر 2021 بمدينة أسوان.

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية و الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية و الدكتور الدكتور سالم حامدي مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية، الذرية بمشاركة رؤساء الهيئات النووية من مصر و الدول العربية.

ويستكمل المؤتمر اليوم مناقشة العديد من الأبحاث الهامة بحضور أكثر من 250 عالماً من 10 دول عربية هي "مصر، لبنان، تونس، اليمن، الأردن، فلسطين، ليبيا، السعودية، السودان والعراق" و المؤتمر يعتبر فرصة عظيمة للتعاون العلمي العربي في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، واستغلال الموارد البشرية العربية والتعاون فيما بينها في جميع المجالات ذات الصلة خاصة بعد الظروف وتغير بيئة الأبحاث العلمية وتشديد إجراءات السفر للدول الأوروبية وغيرها نتيجة أزمة كورونا.