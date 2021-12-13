تعيين 569 شاباً .. منهم 23 من ذوى القدرات .. وإصدار 707 شهادة قياس المهارة ومزاولة المهنة ببورسعيد

القوي العاملة :

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 569 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، منهم 23 من ذوى القدرات تم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1236 شاباً منهم 23 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، فضلاً عن إستخراج 707 شهادة قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 103 شكاوى ، تم تسوية 7 شكاوي، وحفظ 5 منها ، وإحالة 6 شكاوى للمحكمة العمالية ، ومازالت 84 شكوى تحت البحث والدراسة ، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، حيث تم صرف 18 ألف جنيه لـ 9 عمال منحة مولود جديد ، و 3000 جنيه منحة زواج ، و منحتي وفاة أحد الأقارب عاملين بمبلغ 4000 جنيه ، ومنحة وفاة لأسرة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه.

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر نوفمبر الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 453 منشأة ، دوري نهاري وحملات ، أسفر عن تحرير 24 محضراً عمالياً ، وعقد 5 ندوات توعية استفاد منها 162 عامل، و ندوتين في مجال تشغيل النساء بمستشفي عطاء استفاد منها 52 عاملة ، فضلاً عن التفتيش على 177 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 52 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وعقد 8 ندوات توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 106 عمال .

أما في مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعقد الاختبار النهائي لندوتين تدريب لـ 20 متدرباً ومتدربة على مهنة التفصيل والحياكة وكهرباء المنازل بوحدة التدريب المتنقلة ، فضلاً عن استكمال دورة تدريبية بمركز التدريب الثابت بالمديرية لـ 20 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة ، واستكمال دورة على مهنة صيانة الدش والمحمول لـ 12 متدرباً .