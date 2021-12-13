حدث ليلا.. قرار جديد من النائب العام في حادث الشيخ زايد.. انهيار عقارين في القاهرة .. أمريكا تعلن حالة الكوارث القصوى

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 306605 حتى اليوم.

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس المتهم كريم الهواري أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بإحراز جوهرٍ مخدِّر بقصد التعاطي.

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الدين الإسلامي علمنا ألا نتدخل في الأمور الشخصية للأشخاص، فلكل آدمي حرة شخصية لا يجوز لنا التدخل.

شهدت حي التبين في القاهرة ، انهيار منزلين خاليين من السكان اليوم الاثنين. تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بانهيار عقارين فى منطقة التبين، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان.

أحالت نيابة أمن الدولة العليا محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، و78 متهم آخرين على ذمة القضية رقم 12430 لسنة 2021 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1206 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة.

شدد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري على أن عقد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش ممتد حتى 18 ديسمبر 2022 حال التأهل للمونديال.

أعلن نادي المصري، أنه تقدم بمذكرة عاجلة لاتحاد الكرة ورابطة الأندية لتاجيل لقاء مصر المقاصة المقرر اقامتة مساء اليوم الإثنين بسبب إصابة 10 من لاعبى الفريق الأول و9 من أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى بفيروس كورونا.

قال محمد شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية "etc" : إن العلاقة بين كارلوس كيروش و ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر ليست على مايرام بالإضافة إلى عدم وجود توافق كبير بينهما .

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، إنه تم الإعلان عن الدعوة للجمعية العمومية وإجراء الانتخابات الخاصة بالجبلاية يوم 5 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن عدد الأندية المدعوة للحضور 129 ناديًا.

حرص الفنان وائل عبد العزيز علي تهنئة الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاده الـ 36، حيث إنه من مواليد 12 ديسمبر 1985.

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال فيديو وهو يغني لمصر خلال حفله في قطر، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” وقال عمر كمال في الفيديو: “ جيت حفلة في قطر لقيتها كلها مصريين ” وبدأ في ترديد أغنية “ يا حبيبتي يا مصر ” وتفاعل معه الجمهور الحاضر ، وعلق كمال على الفيديو قائلا “ يا حبيبتى.

قامت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بتصوير فيديو لمعجب بها على التيك توك. قالت شيرين، من خلال الفيديو: " هاي مراد .. انا صحيت من النوم اشرب مياه لاقيتك باعتلي كلام حلو اوي اوي .. I love you”.

في واقعة اقشعرت لها الأبدان في محافظة الدقهلية، كان ضحيتها زوج لم يكمل عامه الأول في عش الزوجية، بل أشهر قليلة عاشها مع زوجته التي أنهت بيديها حياته، لسبب لا يصدقه عقل، لتجد نفسها تطعنه بالسكين في صدره بسبب مشاكل مادية بينهما وصلت حد قتل الزوج.

شهد شهر ديسمبر الجاري تطورات خطيرة في الصراع الدائر على الأراضي الإثيوبية بين قوات نظام آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، وعدد من الجبهات الرافضة لحكمه في مقدمتها.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، حالة الكوارث القصوى في ولاية كنتاكي بسبب الأعاصير، التي اسفرت عن مصرع العشرات.

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد، من "موجة هائلة" تلوح في الأفق جراء متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.