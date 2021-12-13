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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. قرار جديد من النائب العام في حادث الشيخ زايد.. انهيار عقارين في القاهرة .. أمريكا تعلن حالة الكوارث القصوى

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :  

 

الصحة: تسجيل 863 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 45 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 306605 حتى اليوم.

 

النائب العام: حبس المتهم بالتسبب في وفاة 4 أشخاص بحادث تصادم الشيخ زايد

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس المتهم كريم الهواري أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بإحراز جوهرٍ مخدِّر بقصد التعاطي.

 

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الدين الإسلامي علمنا ألا نتدخل في الأمور الشخصية للأشخاص، فلكل آدمي حرة شخصية لا يجوز لنا التدخل.

 

صادر لهما قرار إزالة.. انهيار عقارين في القاهرة

شهدت حي التبين في القاهرة ، انهيار منزلين خاليين من السكان اليوم الاثنين. تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بانهيار عقارين فى منطقة التبين، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان.

 

بالأسماء.. إحالة 81 متهما بينهم المرشد وعزت والشاطر في التخابر مع تركيا للجنايات

أحالت نيابة أمن الدولة العليا محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، و78 متهم آخرين على ذمة القضية رقم 12430 لسنة 2021 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1206 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة.

 

اتحاد الكرة: حالة وحيد تنهي عقد كيروش مع منتخب مصر.. فيديو

شدد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري على أن عقد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش ممتد حتى 18 ديسمبر 2022 حال التأهل للمونديال.

 

في بيان رسمي.. المصري يطلب تأجيل لقاء المقاصة بعد إصابة 19 فردًا بـ كورونا

أعلن نادي المصري، أنه تقدم بمذكرة عاجلة لاتحاد الكرة ورابطة الأندية لتاجيل لقاء مصر المقاصة المقرر اقامتة مساء اليوم الإثنين بسبب إصابة 10 من لاعبى الفريق الأول و9 من أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى بفيروس كورونا.

 

ازمة فى المنتخب بين كيروش وضياء السيد

قال محمد شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية "etc" : إن العلاقة بين كارلوس كيروش و ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر ليست على مايرام بالإضافة  إلى عدم وجود توافق كبير بينهما .

 

أحمد مجاهد يتحدث عن انتخابات اتحاد الكرة.. وكواليس حل أزمة تعارض بطولة إفريقيا مع مونديال الأندية

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، إنه تم الإعلان عن الدعوة للجمعية العمومية وإجراء الانتخابات الخاصة بالجبلاية يوم 5 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن عدد الأندية المدعوة للحضور 129 ناديًا.

 

شقيق ياسمين عبد العزيز يهنئ أحمد العوضي بعيد ميلاده.. شاهد

حرص الفنان وائل عبد العزيز علي تهنئة الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاده الـ 36، حيث إنه من مواليد 12 ديسمبر 1985.

 

عمر كمال يغني "يا حبيبتي يا مصر" في قطر بعد أزمة حفل السعودية.. فيديو

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال فيديو وهو يغني لمصر خلال حفله في قطر، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” وقال عمر كمال في الفيديو: “ جيت حفلة في قطر لقيتها كلها مصريين ” وبدأ في ترديد أغنية “ يا حبيبتي يا مصر ” وتفاعل معه الجمهور الحاضر ، وعلق كمال على الفيديو قائلا “ يا حبيبتى.

 

بعد أزمتها الأخيرة.. شيرين تصور فيديو جديد لمعجب بها| شاهد

قامت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بتصوير فيديو لمعجب بها على التيك توك. قالت شيرين، من خلال الفيديو: " هاي مراد .. انا صحيت من النوم اشرب مياه لاقيتك باعتلي كلام حلو اوي اوي .. I love you”.

 

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

في واقعة اقشعرت لها الأبدان في محافظة الدقهلية، كان ضحيتها زوج لم يكمل عامه الأول في عش الزوجية، بل أشهر قليلة عاشها مع زوجته التي أنهت بيديها حياته، لسبب لا يصدقه عقل، لتجد نفسها تطعنه بالسكين في صدره بسبب مشاكل مادية بينهما وصلت حد قتل الزوج. 

 

ضربة جديدة لقوات آبي أحمد |القدس الجديدة تسقط في قبضة مقاتلي تيجراي

شهد شهر ديسمبر الجاري تطورات خطيرة في الصراع الدائر على الأراضي الإثيوبية بين قوات نظام آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، وعدد من الجبهات الرافضة لحكمه في مقدمتها.

 

بسبب الأعاصير.. الرئيس الأمريكي يعلن حالة الكوارث القصوى في ولاية كنتاكي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، حالة الكوارث القصوى في ولاية كنتاكي بسبب الأعاصير، التي اسفرت عن مصرع العشرات.

 

رئيس وزراء بريطانيا يحذر من موجة تضرب البلاد بسبب متحور أوميكرون

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد، من "موجة هائلة" تلوح في الأفق جراء متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.

 

 

 

حدث ليلا فيروس كورونا الدكتور أحمد كريمة حلق شعر الفنانة شيرين انهيار عقارين اتحاد الكرة المصري

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