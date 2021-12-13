فرح سعيد تعلن العد التنازلى لبدء منتدى شباب العالم.. فيديو

قالت الإعلامية فرح سعيد، مقدمة برنامج صباح البلد، إنه بدأ العد التنازلى على بدء منتدى شباب العالم، لافتة إلى أنه فى أقل من شهر سيجتمع شباب من دول العالم المختلفة على أرض السلام مدينة شرم الشيخ.

وأضافت الإعلامية فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن المنتدى يبدأ يوم 10 إلى 13 يناير بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الإعلامية فرح سعيد، إلى أن منتدى شباب العالم من أهم المناسبات الدولية التى يتم فيها مناقشة الأفكار والرؤى والمقترحات والحلول المتنوعة لمواجهة مشكلات الشباب.

وفى سياق متصل، قالت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إنه يتم التجهيز للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، معقبة: "بيكون فيه حماس كبير من شباب دول العالم للمشاركة في هذا المنتدى، واحنا كمان متحمسين إن الأجواء ديه ترجع من تاني في شرم الشيخ".

وأضافت سارة بدر في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أن الفعاليات في النسخة الرابعة تتركز على زيادة الاعمال، حيث يتم تسليط الضوء على رواد الأعمال والتحديات التي واجهوها، والنجاحات، بالإضافة إلى التركيز على دور الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطريقة مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.

وتابعت المتحدث باسم منتدى شباب العالم أنه يتم التركيز أيضاً على كيفية تحويل جائحة كورونا إلى فرص استثمارية ناجحة، بالإضافة إلى التركيز على عرض قصص نماذج لرواد الأعمال، ومجال ريادة الأعمال.

وأشارت سارة بدر إلى مشاركة أبناء القرى التابعة لـ مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، بالإضافة إلى عروض مختلفة سواء أكشن أو كوميدي.