سوريا.. طائرات أمريكية تنفذ عملية إنزال جوي واسعة بريف دير الزور

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن طائرات أمريكية نفذت فجر اليوم، الإثنين، عملية إنزال جوي واسعة في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي واختطفت عدداً من المدنيين.

ونقلت سانا عن مصادر محلية قولها إن طائرات قوات الاحتلال الأمريكي نفذت فجر اليوم عملية إنزال جوي واسعة في مدينة البصيرة ومحيطها بريف دير الزور بمساندة من مسلحي ميليشيا "قسد" المرتبطة بها رافقه إطلاق نار كثيف وعشوائي على المنازل والأراضي الزراعية مما أسفر عن وفاة ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي خطفت خلال مداهمتها المدينة عدداً من الأهالي واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نفذت الطائرات عملية إنزال جوي بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بها على بعض المنازل في بلدة الشحيل بريف دير الزور.

وكانت قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش قد تعرضت لقصف بطائرات مسيرة، لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، في هجوم هو الأول من نوعه على القاعدة الواقعة في مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية.

