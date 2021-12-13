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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات نظافة مكبرة لرفع تلال القمامة بالغربية ..صور

شاهد تدشين حملات
شاهد تدشين حملات نظافة مكبرة لرفع تلال القمامة في الغربية

قام  مركز ومدينه طنطا برئاسة المحاسب حسام عبد اللطيف بتنفيذ حملة نظافة مكبرة من كنس ورفع القمامة والمخلفات والأتربة وتهيئه الطرق وإزالة المخلفات الصلبة وذلك بـ  "الطريق السريع"طنطا _القاهرة"  طريق كفر الشيخ الدولي، طريق فيشا سليم، طريق ميت حبيش السنطة، طريق شوبر".

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وجاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالاهتمام بنظافة شوارع وطرق المحافظة ورفع المخلفات بشكل مستمر.

وفي ذات السياق قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى برفع القمامة وكنس الشوارع الرئيسية والميادين ورفع الأتربة بالاستعانة بالمعدات والعمال برفع القمامة من أماكن التجميع وما زال العمل مستمرا بمتابعة اللواء حسين لبيب رئيس المدينة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينه السنطة تحت إشراف اللواء أشرف بدران بعمل حملة نظافة موسعة ومسح طبانات "الطريق السريع طنطا- السنطة،، طريق الجميزة، طريق ميت يزيد، طريق الجعفرية وشارع الجمهورية".

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وشدد الدكتور طارق رحمي على رؤساء المدن والأحياء بمتابعة واستمرار أعمال النظافة بكافة أرجاء المحافظة حرصاً من  على صحة وسلامة المواطنين.

كما وجه محافظ الغربية في تعليماته إلي مساعديه بأهمية صيانة معدات أجهزة ولودرات جهاز النظافة بشكل دوري ضمان للتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين .

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