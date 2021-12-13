بدر بانون يتصدر تريند تويتر .. شاهد

تصدر هشتاج اللاعب "بدر بانون" تريند موقع التواصل الإجتماعي للتغريدات الصغيرة " تويتر" خلال اللحظات الحالية .

ونشر"بانون "عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل "تويتر" :" الحمد لله على كل حال.. قدر الله وما شاء فعل والقادم سيكون افضل".

ودون رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض التغريدات التي جاءت كالتالي :"من لم يستمع لرائعة إلحاد أحمد الطيب وتعليق طلع البدر علينا في هدف بدر بانون"،"" اكثر اثنين محتاجهم النصر في الشتوية! بدر بانون.... قلب دفاع مميز محمد الشناوي... حارس كبير ".

ويذكر أنه قد رد بدر بانون مدافع النادى الأهلى ومنتخب المغرب على انتقادات الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب اسود الأطلسي للاعبيه بغياب عنصر الخبرة بعد الهزيمة أمام الجزائر.

كان منتخب المغرب قد تلقى خسارة أمام الجزائر بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما وودع اسود الاطلس منافسات بطولة كأس العرب.

وقال بدر بانون عبر تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المغربية: لم تنهزم بسبب العامل الذهني رفاقى لهم من الخبرة ما يكفى لخوض مواجهات كبيرة كلقاء الجزائر وتسييرها بشكل جيد.

أضاف بدر بانون : أظن أن الخبرة لم تكن السبب وراء الهزيمة أمام الجزائر بل غياب التركيز فى المباراة عن لاعبي أسود الأطلسي.