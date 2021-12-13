وزير الأوقاف يتفقد اختبارات المقاصد والتفسير بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

تفقد الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف لجان اختبارات المقاصد والتفسير للفرع الأول وفرع الأئمة بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين ، وذلك بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي ، مع مراعاة التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الوقائية ، وأكد معاليه أن فهم معاني القرآن الكريم وغاياته ومقاصده أحد أهم أولويتنا الدعوية .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بضرورة إضافة شرط من شروط المسابقة وهو الفهم الصحيح لمعاني القرآن الكريم حتى لا يكون المتسابق حافظا لكتاب الله عز وجل دون أن يفهم معناه ، أو يفهمه بشكل مخالف كما يفعل المتطرفون الذين يفسرون آيات القرآن الكريم بشكل يبيح القتل والذبح وشوهوا صورة الإسلام .

على جانب آخر توصل المسابقة العالمية للقرآن الكريم فعالياتها لليوم الثالث على التوالي حيث يجري اختبار المتسابقين البالغ عددهم 74 متسابقا ومن المقرر اختتام فعاليات المسابقة وإعلان النتيجة مساء يوم الأربعاء المقبل .