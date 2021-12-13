الهلال السعودي يجدد عقد سالم الدوسري بمبلغ خيالي

اقتربت إدارة نادي الهلال السعودي من الإعلان الرسمي، لتجديد عقد الدولي سالم الدوسري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن اتفق الطرفان على بنود العقد الجديد الذي يستمر حتى 2026.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية” السعودية، سيحصل الدوسري على 52 مليونًا في الأربعة أعوام المقبلة التي اتفق عليها مع الإدارة الهلالية، بواقع 13مليونًا في العام الواحد، ليصبح بذلك أغلى لاعب سعودي يتسلم راتبًا سنويًا.

وينتهي عقد اللاعب الدولي مع ناديه الهلال السعودي في يونيو 2022 المقبل.

وأشارت الصحيفة السعودية في تقريرها، إلى أن سيتم الإعلان رسميًّا عن تجديد العقد خلال الفترة القليلة المقبلة.

وجاء حسم ملف اللاعب من قبل إدارة بطل آسيا قبل دخوله الفترة الحرة التي تسمح للدوسري بالتفاوض مع الأندية الراغبة في خدماته دون موافقة ناديه.

ويستضيف الهلال نظيره النصر في المواجهة المرتقبة الخميس المقبل، والمؤجلة من الجولة الـ8 لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.