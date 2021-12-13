عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب أحمد سمير يشيد بتأكيد مصر على المصير المشترك للأمن المصرى الخليجى

النائب أحمد سمير
النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ بتصريحات وزير الخارجية سامح شكرى خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية مجلس التعاون في الرياض والتى أكد فيها أن هناك علاقة استراتيجية تجمع مصر مع دول مجلس التعاون الخليجي وأنه يتم التنسيق مع دول مجلس التعاون بشأن كافة القضايا.

وأعلن " سمير " فى بيان له اصدره اليوم اتفاقه التام مع وزير الخارجية سامح شكرى فى كلمته خلال اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الجانبين وتجذرها، ومواصلة تعزيز العلاقات بين الجانبين بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والرخاء، وضرورة تكثيف التنسيق إزاء التحديات غير المسبوقة في المنطقة اضافة الى تأكيد وزير الخارجية بأن أمن الخليج العربي وبلدانه الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مصر.

وقال النائب أحمد سمير زكريا أن السفير سامح شكرى وزير الخارجية عبر عن سياسة ورؤية مصر الثابتة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على المصير المشترك لتحقيق الأمن المصرى الخليجى وأن أمن دول الخليج العربى خط أحمر بالنسبة لمصر وأن السياسة المصرية لن ولم تتغير على مر التاريخ لتحقيق الامن المصرى الخليجى والامن القومى العربى مشيداً بتوافق وجهات النظر بين مصر ودول الخليج العربى فى كل مايتعلق بالاوضاع داخل ليبيا وسوريا واليمن.

وثمن النائب أحمد سمير زكريا دعم ومساندة دول الخليج العربى لمصر فى ملف سد النهضة وهو يؤكد العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر ودول مجلس الخليج العربى مؤكداً أن موقف مصر بشأن سد النهضة كان واضحا وصريحاً أمام العالم كله وهو العمل على تحقيق التنمية فى استخدامات مياه النيل مع عدم المساس بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل تحت أى مسمى.

تجدر الوزير الخارجية سامح شكرى قد شارك في أعمال اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى بحضور نظرائه من دول مجلس التعاون وأمين عام المجلس في مشاركة مصر ولأول مرة، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات.

وأضاف حافظ، أن الآلية تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لاسيما تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف، إضافة إلى ما يؤكده من أن أمن واستقرار الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وزير الخارجية سامح شكري وزراء خارجية مجلس التعاون الرياض مجلس التعاون الخليجي الخليج العربي

ترشيحاتنا

موعد عودة نيمار لصفوف باريس سان جيرمان

مدى سير أكثر من 300 ميل.. بولستار تكشف معلومات جديدة عن 3 طرز موديل 2025

كأس العرب.. منتخب مصر يبدأ الإعداد لمواجهة تونس اليوم

شوبير يعلن خبرا صادما بشأن نجم منتخب مصر قبل مواجهة تونس

شطة يطالب الكاف واتحاد الكرة بـ حل أزمة مواعيد كأس العالم للأندية

الري: الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3551 كيلو مترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

الأرصاد: أمطار على الوجه البحري وانخفاض ملحوظ في الحرارة

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

ازمة فى المنتخب بين كيروش وضياء السيد

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

موجة أمطار جديدة ونشاط رياح.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سينضم لقائمة أغلى لاعبي العالم.. محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده؟

في عز البرد.. 20 صورة لحفل تامر حسني بإحدى جامعات 6 أكتوبر

جسد دور واحد ميت.. ماذا حدث لفيلسوف الكوميديا الضيف أحمد في لحظاته الأخيرة؟

بالطرحة.. ياسمين صبري تصل السعودية لحضور ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. شاهد

فيديو

طليقة ماجد المصري.. منى إش إش تعلن تعرضها لسرقة ذهبها وفلوسها "فيديو"

يبلغ طوله برج إيفل.. تفاصيل اقتراب كويكب نيريوس من الأرض

حملات تنظيف المقابر من السحر تعثر على ٢٠ عملا بداخلها

بحضور السيسي.. تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ