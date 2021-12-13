النائب أحمد سمير يشيد بتأكيد مصر على المصير المشترك للأمن المصرى الخليجى

أشاد النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ بتصريحات وزير الخارجية سامح شكرى خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية مجلس التعاون في الرياض والتى أكد فيها أن هناك علاقة استراتيجية تجمع مصر مع دول مجلس التعاون الخليجي وأنه يتم التنسيق مع دول مجلس التعاون بشأن كافة القضايا.

وأعلن " سمير " فى بيان له اصدره اليوم اتفاقه التام مع وزير الخارجية سامح شكرى فى كلمته خلال اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الجانبين وتجذرها، ومواصلة تعزيز العلاقات بين الجانبين بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والرخاء، وضرورة تكثيف التنسيق إزاء التحديات غير المسبوقة في المنطقة اضافة الى تأكيد وزير الخارجية بأن أمن الخليج العربي وبلدانه الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مصر.

وقال النائب أحمد سمير زكريا أن السفير سامح شكرى وزير الخارجية عبر عن سياسة ورؤية مصر الثابتة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على المصير المشترك لتحقيق الأمن المصرى الخليجى وأن أمن دول الخليج العربى خط أحمر بالنسبة لمصر وأن السياسة المصرية لن ولم تتغير على مر التاريخ لتحقيق الامن المصرى الخليجى والامن القومى العربى مشيداً بتوافق وجهات النظر بين مصر ودول الخليج العربى فى كل مايتعلق بالاوضاع داخل ليبيا وسوريا واليمن.

وثمن النائب أحمد سمير زكريا دعم ومساندة دول الخليج العربى لمصر فى ملف سد النهضة وهو يؤكد العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر ودول مجلس الخليج العربى مؤكداً أن موقف مصر بشأن سد النهضة كان واضحا وصريحاً أمام العالم كله وهو العمل على تحقيق التنمية فى استخدامات مياه النيل مع عدم المساس بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل تحت أى مسمى.

تجدر الوزير الخارجية سامح شكرى قد شارك في أعمال اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى بحضور نظرائه من دول مجلس التعاون وأمين عام المجلس في مشاركة مصر ولأول مرة، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات.

وأضاف حافظ، أن الآلية تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لاسيما تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف، إضافة إلى ما يؤكده من أن أمن واستقرار الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.