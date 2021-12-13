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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل بدء التشغيل التجريبي لـ 6 خطوط نقل جماعي بالعبور .. جهاز المدينة يوضح

المهندس عبد الرؤوف
المهندس عبد الرؤوف الغيطي ، رئيس جهاز مدينة العبور

علق المهندس عبد الرؤوف الغيطي ، رئيس جهاز مدينة العبور ، على بدء التشغيل التجريبي لـ 6 خطوط نقل جماعي بالمدينة ، قائلا : " هدفنا أن المواطن ينتقل بحرية بين العبور والقاهرة الجديدة ".

وأضاف المهندس عبد الرؤوف الغيطي ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن المدينة تضم موقف اتوبيسات إقليمي وموقف أخر داخلي وجاري التنسيق للتشغيل وتم الانتهاء من الموقف الداخلي وهو حاليا قيد التشغيل " .

 

وأشار إلى أن جهاز المدينة يخدم لخدمة الأحياء الغير مخدومة بوسائل النقل الأمنة ، وذلك بناء على التنسيق بين جهاز العبور وجهاز المجتمعات العمرانية الجديدة .

وتابع : الخط الواحد يعمل عليه 6 اتوبيسات ، وزيادة عدد الاتوبيسات مع نهاية العام الجاري . 

جدير بالذكر، أنه سبق طرح وترسية عدد من خطوط النقل على عدد من  الشركات العاملة بالنقل الجماعي، لتدعيم خطوط النقل الخارجي بمدينة العبور، بالتنسيق مع جهاز النقل البرى برئاسة المهندس سيد متولي.

 

العبور المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور توك شو مدينة العبور عبد الرؤوف الغيطي

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