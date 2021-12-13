عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هرّب امرأتين.. تفاصيل الحكم بالسجن 15 عاما ومليون ريال غرامة على سعودي

صدى البلد

تمكنت السلطات السعودية، من ضبط مواطن لتهريبه ونقله امرأتين، مخالفتين لنظام أمن الحدود، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة جازان أن "دوريات الأمن العام وحرس الحدود بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر، تمكنت من ضبط مواطن لتهريبه ونقله امرأتين مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في مركبة خاصة".

وأشار إلى أن تم توقيف المتهمين الثلاث، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة.

وشدد المتحدث على أن "كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال (حوالى 270 ألف دولار أميركي)، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير".

واعتبر أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة"، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

رياح مثيرة للأتربة على مكة والمدينة.. تعرف على طقس السعودية اليوم

السلطات السعودية السعودية أمن الحدود وكالة الأنباء السعودية منطقة جازان

موضوعات متعلقة

رياح مثيرة للأتربة على مكة والمدينة.. تعرف على طقس السعودية اليوم

السعودية تقر ميزانية 2022 بفائض كبير.. الملك سلمان يشدد على استمرار النمو والتنويع والاستدامة.. وولي العهد يؤكد: الموازنة تدعم أهداف ما بعد كورونا

ترشيحاتنا

موعد عودة نيمار لصفوف باريس سان جيرمان

مدى سير أكثر من 300 ميل.. بولستار تكشف معلومات جديدة عن 3 طرز موديل 2025

كأس العرب.. منتخب مصر يبدأ الإعداد لمواجهة تونس اليوم

شوبير يعلن خبرا صادما بشأن نجم منتخب مصر قبل مواجهة تونس

شطة يطالب الكاف واتحاد الكرة بـ حل أزمة مواعيد كأس العالم للأندية

الري: الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3551 كيلو مترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

الأرصاد: أمطار على الوجه البحري وانخفاض ملحوظ في الحرارة

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

ازمة فى المنتخب بين كيروش وضياء السيد

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

100جنيه رسم مغادرة مصر.. خطة النواب تقر تعديلات جديدة بقانون ضريبة الدمغة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سينضم لقائمة أغلى لاعبي العالم.. محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده؟

في عز البرد.. 20 صورة لحفل تامر حسني بإحدى جامعات 6 أكتوبر

جسد دور واحد ميت.. ماذا حدث لفيلسوف الكوميديا الضيف أحمد في لحظاته الأخيرة؟

بالطرحة.. ياسمين صبري تصل السعودية لحضور ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. شاهد

فيديو

طليقة ماجد المصري.. منى إش إش تعلن تعرضها لسرقة ذهبها وفلوسها "فيديو"

يبلغ طوله برج إيفل.. تفاصيل اقتراب كويكب نيريوس من الأرض

حملات تنظيف المقابر من السحر تعثر على ٢٠ عملا بداخلها

بحضور السيسي.. تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ