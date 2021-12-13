شوبير يعلن خبرا صادما بشأن نجم منتخب مصر قبل مواجهة تونس

يرى الإعلامي أحمد شوبير أن فرص مشاركة حمدي فتحي نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام تونس بعد غد الأربعاء فى نصف نهائى كأس العرب صعبة للغاية .



وقال شوبير : "حمدى فتحى أكثر لاعب قطع مسافات جرى فى كأس العرب ، وتعرض للشد فى أكثر من مباراة وتوقعاتى لن يشارك أمام تونس".



ويعد غياب حمدي فتحي ضربة قوية لكيروش المدير الفني فى ظل الاعتماد على اللاعب بشكل مستمر فى التشكيل الأساسي للمنتخب فى ظل القدرات الفنية والبدنية القوية التي يمتلكها .



وأكدت نتائج الأشعات التي أجراها كل من محمد الشناوي وحمدي فتحي في ساعة متأخرة من أول أمس على إصابة كل منهما بإجهاد في العضلة الخلفية.

وأشار د. محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني إلى أن النتائج جاءت كما كان متوقعا ، فيما بدأ اللاعبان بالفعل في تنفيذ برنامج علاجي من أجل اللحاق مباراة الأربعاء المقبل.

في الوقت نفسه اقترب أحمد حجازي من العودة إلى التدريبات الجماعية ويواصل أيمن أشرف برنامجه العلاجي بنجاح.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قرر منح جميع اللاعبين راحة أمس سيتم قضاؤها داخل مقر إقامة الفريق ، على أن يستأنف استعداداته للقاء تونس في السادسة مساء الأربعاء المقبل ( الخامسة في القاهرة ) في الدور قبل النهائي لكأس العرب اعتبارا من اليوم .



وفى الإطار ذاته ، أشاد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة بالمستوى الفني لبطولة كأس العرب مشيرا إلى أن المسابقة البطولة من ودية إلى كأنها كبرى رسمية، في ظل التنظيم الرائع من جانب الاتحاد القطري، فضلًا عن التنافس بين المنتخبات، والحضور الجماهيري المثير، مشيرًا إلى أن كيروش لا يحتاج للتقييم، بفضل خبراته السابقة مع الأندية التي سبق تدريبها مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وواصل حديثه، أن كيروش قضى على مسمى لاعب محلي وآخر دولي، في ظل تقديمه وجوه جديدة إضافة للكرة المصرية، وسيكون منتخبنا الوطني، بطلًا لأمم إفريقيا 2022، فضلًا عن مشاركة مشرفة للفراعنة بكأس العالم، في ظل هذه التوليفة الجيدة.

واستطرد أحمد مجاهد، أن عقد كيروش ينتهي بنهاية ديسمبر 2022، أي بنهاية كأس العالم بقطر، وفي حالة عدم التأهل للمونديال ينتهي العقد بتلقاء نفسه، مشددًا أن كيروش عقلية لا يجب أن نخسرها، مطالبًا المجلس الجديد بتجديد عقده حتى لو لم يوفق منتخبنا في التأهل لمونديال قطر.