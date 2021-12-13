كأس العرب.. منتخب مصر يبدأ الإعداد لمواجهة تونس اليوم

يستأنف اليوم منتخب مصر الأول لكرة القدم برنامج استعداداته في بطولة كأس العرب حيث يواجه نظيره التونسي في السادسة بعد غد الأربعاء ( الخامسة في القاهرة ) في الدور قبل النهائي للبطولة ، بعد أن حصل الفريق على راحة تامة طوال يوم أمس تخللها بعض الأنشطة الترفيهية داخل مقر اقامة الفريق حول حمام السباحة وتناول الغذاء في حديقة الفندق واختتم بمسابقة ترفيهية بعد وجبة العشاء.

وكان الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قد منح اللاعبين راحة الأمس بعد التأهل للدور قبل النهائي مساء أمس الأول بالفوز على المنتخب الأردني 3-1 بعد وقت إضافي.

وتبدأ استعدادات اليوم باجتماع بين الجهاز الفني واللاعبين قبل تناول وجبة الغذاء يتخلله محاضرة فنية عن مباراة الدور قبل النهائي أمام تونس، فيما يقام التدريب المسائي في الخامسة مساء بتوقيت الدوحة على الملعب المخصص لتدريبات المنتخب المصري، حيث سيسمح لوسائل الإعلام متابعة ربع الساعة الأولى منه، فيما يواصل أحمد حجازي ومحمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي برامجهم العلاجية.



وأكدت نتائج الآشعات التي أجراها كل من محمد الشناوي وحمدي فتحي في ساعة متأخرة من أول أمس على إصابة كل منهما بإجهاد في العضلة الخلفية.

وأشار د. محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني إلى أن النتائج جاءت كما كان متوقعا ، فيما بدأ اللاعبان بالفعل في تنفيذ برنامج علاجي من أجل اللحاق مباراة الأربعاء المقبل.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قرر منح جميع اللاعبين راحة أمس سيتم قضاؤها داخل مقر إقامة الفريق ، على أن يستأنف استعداداته للقاء تونس في السادسة مساء الأربعاء المقبل ( الخامسة في القاهرة ) في الدور قبل النهائي لكأس العرب اعتبارا من اليوم .



وفى الإطار ذاته ، أشاد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة بالمستوى الفني لبطولة كأس العرب مشيرا إلى أن المسابقة البطولة من ودية إلى كأنها كبرى رسمية، في ظل التنظيم الرائع من جانب الاتحاد القطري، فضلًا عن التنافس بين المنتخبات، والحضور الجماهيري المثير، مشيرًا إلى أن كيروش لا يحتاج للتقييم، بفضل خبراته السابقة مع الأندية التي سبق تدريبها مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وواصل حديثه، أن كيروش قضى على مسمى لاعب محلي وآخر دولي، في ظل تقديمه وجوه جديدة إضافة للكرة المصرية، وسيكون منتخبنا الوطني، بطلًا لأمم إفريقيا 2022، فضلًا عن مشاركة مشرفة للفراعنة بكأس العالم، في ظل هذه التوليفة الجيدة.

واستطرد أحمد مجاهد، أن عقد كيروش ينتهي بنهاية ديسمبر 2022، أي بنهاية كأس العالم بقطر، وفي حالة عدم التأهل للمونديال ينتهي العقد بتلقاء نفسه، مشددًا أن كيروش عقلية لا يجب أن نخسرها، مطالبًا المجلس الجديد بتجديد عقده حتى لو لم يوفق منتخبنا في التأهل لمونديال قطر.