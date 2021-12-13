صحف الكويت اليوم: إعلان الحكومة الجديدة خلال أسبوعين.. الرياض تحتضن القمة الخليجية الـ42 غدا.. متمردو "تيجراي" يسيطرون على مدينة تراثية في إثيوبيا.. بايدن يعلن حالة «الكوارث القصوى» في ولاية كنتاكي

الصحف الكويتية

آلية للتشاور السياسي بين الخليج ومصر عشية قمة «مجلس التعاون»

الكويت.. ولي العهد يتوجه غدًا إلى السعودية

محادثات «فيينا 7».. محاولات لحل الخلافات دون تسريع التفاوض

بريطانيا: المفاوضات الحالية هي «الفرصة الأخيرة» لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

موسكو إصابة 8 أشخاص بتفجير عبوة ناسفة قرب «دير سربوخوف»

عداد ضحايا الأعاصير الأمريكية يواصل الارتفاع..«الإنقاذ» يتحول إلى «انتشال»



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.

فسلطت صحيفة الجريدة الضوء على زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرسمية للرياض أمس، للمشاركة في الاجتماع الوزاري التمهيدي للقمة مع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي سيجري خلاله إطلاق آلية للتشاور السياسي بين مصر ودول الخليج.

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، بأن تدشين هذه الآلية «يأتي استمراراً لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات»، مشيراً إلى أن «الآلية تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لا سيما تجاه التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف».



محليا، نقلت صحيفة الأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن حلحلة وحسم وزارتين إحداهما سيادية والأخرى خدماتية يعجلان بإعلان الحكومة الجديدة.

وأوضحت المصادر ان حسم استمرار الوزير الحالي أو تعيين وزير جديد للوزارة السيادية، وتلمس وضع وقبول وزير الخدمات الآخر كفيلان بأن ترى الحكومة الجديدة النور. وكشفت المصادر عن انه تقريبا كل الحقائب الوزارية محسومة فيما عدا هاتين الوزارتين.

وردا على سؤال حول تحديد المدى الزمني الأقصى لإعلان الحكومة، أجابت مصادر اخرى بأن أمامنا احتمالين: إما بداية الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه وتحديدا 20 أو 27 الجاري.

أوضحت صحيفة الوطن اعلان وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 413711.

وقال المتحدث باسم (الصحة) الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تسجيل 34 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 410898 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 32ر99 في المئة.

وذكرت صحيفة القبس أنه تلبية للدعوة الكريمة الموجهة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

يغادر ممثل أمير البلاد ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له أرض الوطن غدا الثلاثاء متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الرياض

أشارت صحيفة الراي إلى اعلان الهيئة العام للغذاء والتغذية أمس الأحد حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة من إقليم نورد في جمهورية فرنسا بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة.



عربيا وإقليميا، وأوضحت صحيفة الوطن اعلان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف إن مدينة (الرياض) ستحتضن القمة الخليجية ال 42 بعد غد الثلاثاء.

جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون بمناسبة عقد وزراء خارجية دول المجلس الدورة ال 150 للمجلس الوزاري التحضيرية للدورة ال 42 للمجلس الأعلى في مقر الأمانة العامة بالرياض أمس الأحد.

نقلت صحيفة الراي عن وكالة الأنباء السورية قولها إن طائرات الاحتلال الأمريكي نفذت فجر اليوم عملية إنزال جوي واسعة في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي واختطفت عدداً من المدنيين.

قالت صحيفة الأنباء إن متمردو اقليم تيجراي استعادوا، امس الأحد، السيطرة على مدينة (لاليبيلا) في شمال إثيوبيا والتي تضم موقعا مدرجا على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بعد أحد عشر يوما من إعلان الحكومة الاثيوبية السيطرة عليها.

وقال أحد السكان في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إن متمردي تيغراي «موجودون في وسط المدينة، لم تقع معارك»، فيما أكد آخر «لقد عادوا. إنهم هنا».

ذكرت صحيفة الجريدة أن التحركات الدبلوماسية في المنطقة تسارعت بتناغم مع وتيرة التوتر الذي يرافق الجمود المسيطر، حتى الساعة، على مفاوضات فيينا النووية مع إيران. وبينما يقوم رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت بـ«زيارة تاريخية» للإمارات يتوجه سلطان عمان إلى بريطانيا في أول زيارة خارجية.

ومن المقرر أن يلتقي بينيت ولي عهد أبوظبي، اليوم، في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس حكومة إسرائيلي للإمارات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين العام الماضي.

وأفادت صحيفة الراي بأن مجموعة السبع الكبار دخلت على خط المحادثات التي تستضيفها فيينا حاليا بخصوص البرنامج النووي الإيراني، محذرة من أن هذه المفاوضات هي «الفرصة الأخيرة» أمام طهران للعودة إلى الاتفاق، فيما ساد التفاؤل الحذر أجواء العاصمة النمساوية مع تواتر تصريحات رسمية بشأن جدية الوفود المشاركة ورغبة الجميع في التوصل لاتفاق.

وأشارت صحيفة الوطن إلى تحذير وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في ختام اجتماع لمجموعة السبع في ليفربول الأحد من أن المفاوضات التي استؤنفت لانقاذ الاتفاق النووي الايراني هي "الفرصة الأخيرة أمام ايران" لاعتماد موقف "جدي".

وقالت الوزيرة البريطانية التي تتولى بلادها حاليا رئاسة مجموعة السبع "إنها الفرصة الأخيرة أمام ايران للمجيء الى طاولة المفاوضات مع حل جدي لهذه المشكلة".

ذكرت صحيفة الوطن أن حاكم المصرف المركزي الإيراني، علي صالح آبادي، أعلن، أمس الأحد، أنه "سيتم إطلاق العملة الرقمية الوطنية قريبا بصورة تجريبية".

وخلال اجتماع مع رؤساء بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدول المجاورة، قال علي صالح آبادي: "في ما يتعلق بتحرير مصادرنا من العملات الصعبة، تم اتخاذ تدابير جيدة، وتضاعفت قدرات المصرف المركزي على إدارة سوق الصرف الأجنبي".



دوليا، أشارت صحيفة الوطن إلى اعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولاية كنتاكي منطقة منكوبة بعد الإعصار الذي ضربها، وأمر بتقديم المساعدات الفيدرالية للولاية المنكوبة.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، يتيح إجراء الرئيس التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات كالدويل وفولتون وجريفز وهوبكنز ومارشال وموهلينبيرج وتايلور ووارن، بالولاية.

قالت صحيفة الأنباء إن عدد ضحايا الاعاصير والعواصف التي ضربت 6 ولايات أميركية ارتفع الى أكثر من 83 قتيلا الى جانب عشرات المفقودين ودمار واسع، وهو ما وصفه الرئيس جو بايدن بأنه «مأساة تفوق التصور».



وأحصي سبعون قتيلا في ولاية كنتاكي وحدها. وقال حاكم الولاية إندي بيشير «أنا متأكد راهنا أن هذا العدد يتجاوز سبعين، وقد يتجاوز مائة».

قالت صحيفة الراي إن انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع قرب دير بمدينة سربوخوف، الواقعة بضواحي موسكو، أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم الشخص الذي أقدم على تفجير العبوة، اليوم.