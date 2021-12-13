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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

استمرار جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل بالتنسيقية

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

استمرت لليوم الثاني جلسات الحوار المجتمعي الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشروع قانون العمل، بمشاركة عدد من نواب وأعضاء التنسيقية. 


وشارك في جلسة اليوم وفد من اتحاد عمال مصر، ممثلا عن جانب العمال، بالإضافة إلى ممثلي الحزب  العربي الناصري، وأدار ثان جلسات الحوار المجتمعى اليوم، النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي قام بالترحيب بالضيوف، معربا عن شكر التنسيقية لهم على تلبيتهم الدعوة والمشاركة بالحوار المجتمعي، والذي يتم من خلال المناقشات فيه التعرف على وجهات النظر المتعددة والمختلفة والتى تكون محل النظر أثناء مناقشة القانون في المجالس النياببة بغرفتيها.  
 

ومن جانبهم عبر كل من وفد الاتحاد وممثلي الحزب العربي الناصري عن بالغ شكرهما وتقديرهم للتنسيقية على تلك الدعوة، وسعادتهم الشديدة لاهتمام التنسيقية ببحث مشاكل العمال، وإقامة حوار مجتمعي حول قانون العمل الذي يهم كل بيت مصري، وإتاحة الفرصة لعرض رؤيتهما في مشروع القانون المعروض حاليا على مجلس الشيوخ.


وأكد  رئيس نقابة العاملين بالصحافة والإعلام، أنه يجب أن يكون قانون العمل محققا للأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص،  كما أكد رئيس إتحاد عمال مصر أن الأصل في القانون أنه يعبر عن الواقع ويحمي مستقبل العامل، فهو يجب أن يحقق العدالة بين جميع أطراف القانون.
 

وناقش وفد اتحاد عمال مصر وممثلي الحزب العربي الناصري مع نواب التنسيقية  عدد من مواد القانون التي قد تحتاج لمراجعة وضبط حتى لا تكون انتقاصا من حقوق العمال وهي مرتبطة بتعريف الأجر في القانون، وتعريف الإضراب السلمي عن العمل، والعلاوة الدورية للعاملين وأعرب ضيوف التنسيقية عن أملهم ألا تقل نسبتها عن ٧%  من الأجر التأميني قابل للتفاوض ، كما ناقشوا العقود الغير محددة المدة، والحد الأقصى لساعات العمل الفعلية للعامل، وإنشاء محكمة عمالية. 
 

حضر من أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية كل من، النائبة مارسيل سمير، والنائب أحمد رمزي، ومن أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية كل من، النائب أكمل نجاتي، والنائبة نهى زكي، والنائب عمرو عزت، والنائب محمود تركي، والنائب محمود القط، والنائب محمد السباعي، ومن أعضاء التنسيقية حضر كل من، أحمد مشعل، وأمين بدر، ومصطفى الشهابي، وأحمد مجدي، ورحاب عبدالله، ومحمود خليل، وأحمد مسعد، ومحمود خليل.


ومن اتحاد العمال المصري، مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر  ورئيس نقابة العاملين بقطاع الصحافة والإعلام، والنائب خالد عيش نائب رئيس اتحاد عمال مصر.
 

ومن الحزب العربي الناصري، الدكتور محمد أبوالعلا رضوان رئيس الحزب، ومحسن جلال القائم بأعمال أمين عام الحزب.

قانون مجلس النواب القطاع الخاص تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس الشيوخ

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