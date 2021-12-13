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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الشئون الإسلامية السعودية : مصر تجني الآن ثمار جهود تجديد الخطاب الديني

صدى البلد

قال الدكتور فهد فرج أحمد الجهني المحكم السعودي بـ المسابقة العالمية للقرآن الكريم أن تجديد الخطاب الديني أصبح واجبا من واجبات العصر الحالي ، وليس أمرا اختياريا ، لافتا الى أن الجهود التي تقوم بها مصر والسعودية في مجال التجديد كبيرة جدا وأتت بثمارها في البلدين.

وأضاف المحكم السعودي في حوار  لـ "صدى البلد أن كلا البلدين مصر والسعودية عانا الكثير من جراء أفكار المتطرفين في الأعوام السابقة ، مؤكدا أن عملية التجديد في السعودية تسير على قدم وساق مثلما يحدث في مصر تماما وما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود كبيرة تجني مصر ثمارها الآن .

وأوضح فهد أن ولي العهد السعودي حفظه الله أخذ على عاتقه تجديد الخطاب الديني وإزاحة كل من له فكر متطرف من المشهد الديني بالمملكة .

وأشاد ممثل وزارة الشئون الإسلامية في السعودية بالخطوات التي اتخذتها وزارة الأوقاف لانتزاع المنابر من أيدي المتطرفين وما وضعته الوزارة من شروط لاختيار الأئمة .

وتابع: هناك تنسيق كامل بين وزارة الاوقاف المصرية بقيادة الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف  ونظيرتها بالسعودية مؤكدا هناك اتفاق تم في الزيارة الأخيرة لوزير الأوقاف المصري للسعودية مع نظيره السعودي على زيادة سبل التعاون بين الوزارتين لأن المصير واحد والهدف واحد هو نشر الوسطية وتصحييح المفاهيم .

وانطلقت اليوم السبت، المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تجريها وزارة الأوقاف، وهى المسابقة الثامنة والعشرين، وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحمل اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى، حيث بدأت الوفود المشاركة في المسابقة في الوصول إلى القاهرة منذ الأربعاء الماضى.

ويشارك في المسابقة العالمية للقرآن الكريم 74 متسابقًا، فيما يحكم بها 12 محكما من داخل وخارج مصر، واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مبلغ مليون و100 ألف جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، و140 ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة فى كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم مصر والسعودية تجديد الخطاب الديني الدكتور فهد فرج أحمد الجهني

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